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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 12 Декабря, 14:04 |
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Госдума во втором чтении продлила срок выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока
Эта норма позволит продлить выравнивание энерготарифов в Дальневосточном федеральном округе до 1 января 2021 года.
Напомним, механизм выравнивания энерготарифов заработал на Дальнем Востоке 1 июля 2017 года. Он предполагает снижение тарифов на электроэнергию для промпотребителей ряда регионов Дальнего Востока до среднероссийского уровня за счет надбавки к цене на мощность в европейской, уральской и сибирской частях страны.
Благодаря этой мере в 5 дальневосточных регионах, где ранее тарифы превышали среднероссийский уровень, они были снижены. В частности, в Чукотском автономном округе снижение тарифов составило почти 70%, в Республике Саха (Якутия) – 48%, в Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской областях – до 34%.
Действие механизма позволяет дальневосточным предприятиям экономить на электроэнергии более 27 млрд рублей в год, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Как отметили специалисты Минвостокразвития России: «Эффекты от применения механизма получают и консолидированные бюджеты регионов ДФО, в том числе за счет пересмотра тарифов на услуги ЖКХ в сторону уменьшения».
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