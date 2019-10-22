Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 12 Декабря, 14:03 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 63.57 р.
1 EUR 70.46 р.
100 JPY 58.45 р.
10 CNY 90.31 р.
Тема номера
Крабовладельцы
свежий номер
Дальневосточный капитал № 11, 2019

Регион сегодня
12.12 |
Расширены границы ТОР "Камчатка"
12.12 |
Владелец "дальневосточного гектара" в Приморье развивает крестьянскую хлебопекарню
12.12 |
10 тонн березового сока, пшеницу и иван-чай можно собрать на 50 "дальневосточных гектарах"
12.12 |
На Дальнем Востоке есть не только тигры, но и львы
12.12 |
Госдума во втором чтении продлила срок выравнивания энерготарифов для Дальнего Востока
статьи раздела
Проект ДК
22 Октября 2019, 10:00
Кадры наступающего завтра "Система образования на Дальнем Востоке должна соответствовать потребностям новой экономики региона, а не готовить специалистов исчезающих профессий"
статьи раздела
Часовой пояс
25 Сентября 2019, 12:00
Дальневосточники пристегивают ремни Решить проблему доступных авиабилетов возможно только за счет государства, рыночные механизмы в этом случае не работают
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
12 Декабря 2019, 09:30 | Регион сегодня |

На Дальнем Востоке есть не только тигры, но и львы

Начинающих предпринимателей и управленцев в возрасте до 30 лет, внесших весомый вклад в развитие региона, наградят на премии "Звезда Дальнего Востока"

Эта номинация – «Молодые львы» – появилась только в этом году, победителей в ней выберут впервые.

По решению оргкомитета, курировать эту номинацию будет Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) во главе с ректором Никитой Анисимовым.

Сегодня на Дальнем Востоке создается множество новых предприятий, для которых созданы преференциальные режимы: территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Для этих предприятий понадобятся грамотные управленцы, сильные и смелые молодые лидеры, которые смогут воплотить амбициозные проекты в жизнь, поэтому важно отметить их достижения. «Мы в Дальневосточном федеральном университете чувствуем ответственность за работу с талантливой молодежи, активно помогаем расти мотивированным студентам. Надеюсь, часть из них в будущем также станет звездами нашего региона. Название новой номинации «Молодые львы» во многом определяет портрет тех, кто нужен региону: это люди молодые, энергичные, образованные, смелые, предприимчивые и открытые инновациям. Такими и должны быть истинные предприниматели и управленцы, ведь от их энергии и жажды изменений во многом зависит будущее Дальнего Востока, развитие которого — один из национальных приоритетов нашей страны», - отметил Никита Анисимов.

В этом году региональный отбор прошли около 10 участников премии из Якутии, Амурской области и Чукотки. Имена победителей в торжественной обстановке назовут заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Вручение премии пройдет 12 декабря в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа.

Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России. Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот».

Для справки:   ДВФУ – старейший вуз Дальнего Востока России, который готовит кадры для макрорегиона уже 120 лет. Его история началась с Восточного института, открытого во Владивостоке 21 октября 1899 года по Указу императора Николая II. Современный ДВФУ был образован по Указу Президента России в этот же день, но в 2009 году. На сегодняшний день в университете обучается свыше 20 тысяч студентов из разных регионов России и из-за рубежа. Сегодня ДВФУ играет роль ведущего центра образования и науки на Дальнем Востоке, который имеет тесные научные связи с ведущими вузами стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Университет призван стать международным научно-образовательным и технологическим кластером мирового уровня.  

Журнал "Дальневосточный капитал".
 

Теги: ДФО  Звезда Дальнего Востока 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:45
Александр Андреев: Приходится насаждать "светлые инициативы", но плохо получается В деловой повестке Восточного экономического форума (ВЭФ) традиционно нашлось место и экологическим проблемам
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
22 Октября 2019, 09:30
Анастасия ЯКУБЕК: Магадан - место силы Известный магаданский журналист, шеф-редактор группы специальных телевизионных проектов ГТРК "Магадан", Анастасия Якубек, которая является лауреатом премии ТЭФИ-Регион, представила в Москве, Магадане и на кинофестивале "Берега" (удостоен Диплома) документальный фильм "Я свободен".
статьи раздела
Финансы
24 Сентября 2019, 15:05
Дмитрий Брейтенбихер: Быть главным банком для VIP клиентов - это большая ответственность Российские банки активно наращивают бизнес в сегменте Private banking, следуя за потребностью состоятельных клиентов качественно управлять личным капиталом
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика