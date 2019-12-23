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Понедельник| 13 Января, 11:44 |
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Как максимально ускорить процедуру получения кредита?
Как максимально ускорить процедуру получения кредита?
Кредит – один из самых удобных способов финансирования незапланированных расходов. На сегодняшний день кредиты выдают как банки, так и различные микрофинансовые организации (далее – МФО). В зависимости от политики кредитного учреждения, набора требуемых документов, суммы и других условий кредитования процесс получения кредита может варьироваться в диапазоне от нескольких минут до нескольких недель.
Выбор в пользу онлайн кредитования
Наиболее быстрый способ получения кредита – это обращение к услугам специальных сервисов по онлайн кредитованию. Благодаря тому, что онлайн заявка на кредит создаётся за считанные минуты, можно быстро заявить о своём желании взять заём, даже не выходя из дома. На сегодняшний день возможностью онлайн кредитования могут воспользоваться все желающие, достигшие совершеннолетнего возраста. Причём, онлайн кредиты выдают как кредитные союзы и другие МФО, так и банки. Множество выгодных предложений от ведущих банков страны представлены в удобной для выбора форме на сайте sravni.ru. Здесь в пределах одной страницы сайта можно увидеть самые популярные предложения ведущих банков и иных кредитных организаций страны с указанием всех существенных условий кредитования. В частности, не углубляясь во внутренние разделы, можно увидеть название банка или иного кредитора, минимальную и максимальную сумму кредита, предельный срок пользования заёмными средствами, а также процентную ставку.
Быстрые кредиты без справки о доходах
Получить кредит в рекордно сжатые сроки можно, если условиями кредитования не предусмотрена необходимость предоставления большого количества документов. Всё больше банков и других финансово-кредитных организаций оказывают услуги кредитования бизнеса и населения, не требуя справку о доходах и другие документы в подтверждение платежеспособности. Таким образом, этап подготовки к получению кредита сводится к минимуму: для того, чтобы стать обладателем «быстрого займа», достаточно просто предоставить скан-копию паспорта в подтверждение совершеннолетия и гражданства. Получить «быстрый» кредит по паспорту можно всего за несколько минут, которые потребуются для одобрения онлайн заявки и перевода запрашиваемой суммы средств на банковскую карту. На сегодняшний день, онлайн займы по паспорту – самый быстрый способ получения денег в кредит, как от банков, так и от МФО.
- Как максимально ускорить процедуру получения кредита?
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