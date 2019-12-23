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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Февраля, 12:31 |
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Школьники и студенты Приморья вызываются на защиту своих социальных кейсов
Организаторами интеллектуального состязания выступают Приморская краевая организация Российского Союза Молодежи, департамент по делам молодежи Приморского края и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.
Популярный формат соревнований ориентирован на школьников, студентов колледжей и вузов. Чемпионат предусматривает два отборочных синхронных этапа, которые пройдут в марте в 27 муниципалитетах края. Проектные группы, сформированные по возрастным категориям из участников от 14 до 25 лет, предложат свои решения актуальных проблем социального, экологического и управленческого характера. Очный финал Чемпионата пройдет во Владивостоке в апреле, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«АРЧК поддерживает чемпионат, выступая автором кейсов, основанных на реально существующих проблемах. Обычно это ситуации, касающиеся привлечения и трудоустройства кадров, в том числе молодых кадров, их удержание в регионе, повышение привлекательности Дальнего Востока как территории для жизни и профессиональной самореализации. Мы считаем, что решение кейсов помогает участникам чемпионата сориентироваться в выборе профессии, а также получить полезный опыт, который можно в будущем применить на собеседовании: работодатели довольно часто тестируют соискателей, предлагая решить задачи из реальной практики», – прокомментировал заместитель генерального директора АРЧК Гасан Гасанбалаев.
Для участия в отборочных синхронных этапах командам в составе 3-4 человек необходимо подать заявку в местный оргкомитет или отправить на почту: [email protected] в срок до 24 февраля 2020 года.
Территориальные оргкомитеты мероприятия сформированы в 27 муниципалитетах края: Арсеньев, Артем, Большой Камень, Владивосток, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Спасск-Дальний, Уссурийск, Фокино, Кировский, Лазовский, Михайловский, Надеждинский, Октябрьский, Ольгинский, Партизанский, Пограничный, Спасский, Тернейский, Хорольский, Чугуевский, Шкотовский, Черниговский и Яковлевский муниципальные районы.
Чемпионат проводится в рамках реализации проекта «Краевой чемпионат по решению социальных кейсов», подержанного Федеральным агентством по делам молодежи, и проекта «Альтернатива», поддержанного департаментом внутренней политики Приморского края в рамках конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций в целях предоставления им субсидий из краевого бюджета на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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