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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Февраля, 17:44 |
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Год журавля начался в бассейне Амура
В Приморском, Хабаровском, Забайкальском краях, Еврейской автономной и Амурской областях начало просветительской акции «Журавль – птица мира» было приурочено к Международному дню водно-болотных угодий, который традиционно отмечается 2 февраля. Сотрудники «журавлиных» заповедников и национальных парков, природоохранные общественные организации провели для школьников массу интересных и полезных мероприятий.
«Мы рады, что старт Года журавля активно поддержали наши основные партнеры. Они доступным языком рассказывают людям о журавлях, вовлекают их в практическую работу по охране редких птиц, – комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура. – Важно изменить поведение жителей тех районов, где обитают журавли, ведь почти все проблемы этих птиц связаны с ухудшением условий их среды обитания под влиянием человеческой деятельности. Это и выжигание сухой травы, загрязнение водоемов и водно-болотных угодий, использование мест обитания журавлей для создания полей, пастбищ и сенокосов. Если люди поймут пагубность своих действий для журавлей, их можно будет убедить скорректировать привычки ведения хозяйственной деятельности. А значит, мы поможем этим редким птицам выжить».
Забайкальский край. В Кыринском районе сотрудники Сохондинского заповедника провели заповедный урок «Журавли Забайкалья» и мастер-класс по оригами журавля-красавки, презентацию «Всемирный год журавля — 2020», викторину «Все о журавлях», показали ребятам видеофильм «Танец японских журавлей» и отгадывали вместе с ними головоломки. А в с. Верхний Цасучей сотрудники Даурского заповедника рассказали младшим классам о журавлх Даурии и провели для них игровую программу и мастер-классы.
Амурская область. 1 февраля стартовые мероприятия Года журавля прошли в Зее и Благовещенске. Зейский заповедник организовал для четырех школ города «Журавлиные старты». Ребята «испытали» все трудности птичьей жизни: они строили гнезда, выкармливали птенцов, совершали долгие перелеты к местам зимовок. Примерили они и роль экологов: изучали кормовую базу, тушили пожары и узнавали птиц по голосам. Ребята хорошо проявили себя как спортсмены и не оплошали в интеллектуальных конкурсах. А на «десерт» — весенний танец журавлей от ансамбля «Радуга».
Зейский заповедник, фото Яны Гордеевой.
Общественная организация «АмурСоЭС» и дружина охраны природы «Барс» организовали в Благовещенске для школьников–активистов детских природоохранных организаций традиционный фестиваль «Живая Земля», который в этом году прошел под девизом сохранения журавлей. Больше 100 ребят из Благовещенска и разных районов, юные друзья Норского и Хинганского заповедников узнали о жизни журавлей и проблемах их сохранения, научились делать лэтбуки, картонные папки с самой важной информацией, сходили в музей природы. В Февральске Норский заповедник провел праздник, посвященный сохранению водно-болотных угодий и их самых красивых обитателей – журавлей.
Хабаровский край. Комсомольский заповедник и дружина охраны природы «Нижнеамурская экологическая инспекция» торжественно открыли Год журавля сразу в двух учебных заведениях Комсомольска-на-Амуре: Губернаторском авиастроительном колледже и школе-интернате № 30 ОАО «РЖД». Почти 200 учеников и студентов участвовали в мультимедийной познавательно-игровой программе «Журавли Амура», которая включала лекцию, видеоролик, игру-викторину и старт конкурса рисунков и плакатов «Журавли Амура». Болоньский заповедник провел для учеников школ города Амурска лекции по журавлям и мастер-класс по изготовлению оригами журавликов. Буреинский заповедник придумал для жителей района онлайн-викторину о журавлях и запустил трансляцию видеоролика о журавлях на большом экране, установленном на центральной площади райцентра – п. Чегдомын.
Приморский край. Нацпарк «Земля леопарда» подготовил учителей Хасанского и Надеждинского районов: для мероприятий с детьми им раздали презентации, справочную информацию, плакаты, яркие и познавательные фото- и видеоматериалы. И праздничные события — утренники, торжественные линейки, уроки — состоялись во всех населенных пунктах, соседствующих с парком. Дети украшали школы плакатами, игрушечными журавлями, наряжались птицами, отгадывали квесты и даже развешивали на улицах нарисованные плакаты о журавлях.
Бассейн Амура является самым «журавлиным» регионом мира – здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на Земле, более, чем где-либо еще. Для 5 видов эта территория является местом гнездования, для 3 видов – ключевым местом обитания на планете. 2 вида – стерх и японский – относятся к одним из самых малочисленных журавлей
Для успешного проведения кампании «Журавль — птица мира» WWF России открыл на сайте Фонда и на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфоцентр» специальный раздел, посвященный Году журавля. Здесь лекции, интересные факты, презентации; инфографика, схема оригами, макеты баннеров и грамот, видео и фотогалерею о журавлях; методические разработки педагогов, например, планы уроков, сценарии экологического квеста «Журавлиный клин» и праздника «День журавля», положения о конкурсах Года журавля в бассейне Амура.
Отдельный раздел на портале «Амуринфоцентр» занял международный конкурс детских рисунков «Журавль – птица мира». До 30 апреля здесь можно разместить свой рисунок.
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