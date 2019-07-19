Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 13 Августа, 16:14 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65.43 р.
1 EUR 73.12 р.
100 JPY 62.14 р.
10 CNY 92.58 р.
Тема номера
Курс на диверсификацию: Как меняется горнодобывающая отрасль в ДФО
свежий номер
Дальневосточный капитал № 07, 2019

Регион сегодня
13.08 |
Более 97 тысяч иностранцев посетили Дальний Восток по электронной визе
13.08 |
В России изменился порядок использования электронной подписи при проведении сделок с недвижимостью
13.08 |
Приморье стало лидером в ДФО по количеству индивидуальных инвестиций
13.08 |
Забег в поддержку редких животных и турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ
12.08 |
Культурная программа ВЭФ-2019: картина Боттичелли, кино под открытым небом и "Улица Дальнего Востока"
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 12:00
Топливо под жестким контролем Многоступенчатую систему контроля качества проходит топливо ННК на пути к конечному потребителю
статьи раздела
Рынки
19 Июля 2019, 11:45
Береги автомобиль! Где найти качественное топливо в регионе, и что делать, если заправился суррогатом?
статьи раздела
Часовой пояс
19 Июля 2019, 10:00
Лайнер Costa Venezia примет гостей ВЭФ Морской круизный лайнер люкс-класса Costa Venezia примет участников V Восточного экономического форума, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба "Росконгресса"
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2019, 17:45
Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА Директор Сафари-парка о тиграх, эффективном управлении и нравственности в экономике
статьи раздела
Персона
18 Июля 2019, 17:30
Марина Шемилина: Скорее, я - аналитик Приморский омбудсмен по правам предпринимателей - о работе и счастье
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Августа 2019, 09:02 | Регион сегодня

Забег в поддержку редких животных и турнир по дзюдо пройдет во Владивостоке в рамках ВЭФ

Мероприятия по 14 видам спорта включены в спортивную программу V Восточного экономического форума, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке

«Спортивная программа объединила крупные международные и зрелищные промотурниры, мероприятия для участников Форума и жителей Приморья и стала востребованной площадкой для презентации видов спорта и проектов. Причем многие из спортивных мероприятий подхватят тему расширения международного сотрудничества, которая будет одной из основных в деловой программе Форума», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

Центральным спортивным событием ВЭФ-2019 станет ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано под патронатом Президента России Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В турнире примут участие сборные России, Японии, Монголии, Китая и Южной Кореи, составленные из юношей и девушек в возрасте до 18 лет. Главный трофей будет разыгран в турнире среди смешанных команд. Кроме этого будут определены сильнейшие в категориях до 50, 55, 66, 73 и 90 кг у дзюдоистов, и в категориях до 40, 44, 52, 57 и 70 кг – у дзюдоисток. Соревнования включены в календарь Международной федерации дзюдо. Организаторами выступили Федерация дзюдо России, Министерство спорта и Администрация Приморского края. Оператор – Фонд Росконгресс. Постоянную прописку турнир получил в «Фетисов-Арене» – одном из крупнейших спорткомплексов Дальнего Востока.

Первый день основной программы ВЭФ-2019 стартует с уже традиционного забега в поддержку редких животных Дальнего Востока, который объединит участников Форума и жителей города. В этом году дистанции в 1 и 5 км пройдут по новой трассе в живописных окрестностях Приморского океанариума. 4 сентября участники ВЭФ-2019 также смогут принять участие в гала-матче по хоккею и турнире по керлингу Roscongress Cup, который пройдет в рамках этапа мирового тура Pacific Ocean Cup 2019 среди смешанных пар c участием сборных России, Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии.

5 сентября в ВДЦ «Океан» состоится торжественная церемония открытия Х Юношеских спортивных игр стран АТР, проходящих под патронатом ЮНЕСКО. Более 300 юношей и девушек из Индии, Китая, Японии, Южной Кореи, Северной Кореи, Лаоса, Таиланда и России примут участие в соревнованиях по 9 видам спорта: бадминтону, баскетболу 3х3, дзюдо, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, плаванию и шахматам. Для участников Игр подготовлена насыщенная культурная программа: экскурсии по достопримечательностям Владивостока, возложение цветов к мемориалу «Подводная лодка С-56» и посещение Приморского океанариума.

В четвертый раз в бухте Аякс пройдет регата Roscongress Cup в классе Platu 25. Традиционно она получит «музыкальное» звучание – большинство из 14 команд выступят на яхтах клуба «Семь Футов», названных в честь музыкальных групп. Формат соревнований включает в себя короткие динамичные гонки. Дистанция достаточно близко к берегу, так, чтобы гости Форума могли наблюдать за борьбой участников.

Впервые на «Улице Дальнего Востока» будет работать Российско-японский дом сумо. В его программе мастер-классы и знакомство с национальной японской борьбой, интерактивные конкурсы и развлекательная программа, а кульминацией станет матчевая встреча сборных России и Японии по сумо.

В павильоне Якутии на УДВ пройдет международный турнир по мас-рестлингу «Кубок угледобывающей компании „Колмар“» с участием атлетов из 11 стран мира, включая трехкратного чемпиона мира Павла Черноградского. Участники турнира также примут участие в соревнованиях на силу и ловкость «Шахтёрская слава», финалом которых станет командная эстафета со 100-килограммовыми мешками вместо палочки.

Спортсмены из России, Китая, Кореи, Японии и Индии примут участие в международном турнире по игре го на Кубок V Восточного экономического форума. Помимо классических соревнований почетные гости турнира протестируют VR-го, проведя виртуальный матч между площадками деловой программы и «Улицы Дальнего Востока». Для делегатов ВЭФ будут организованы ознакомительные мастер-классы и товарищеские матчи по одной из главных интеллектуальных игр в АТР. Кроме этого, генеральный директор АО «Росгеология» Сергей Горьков и CEO Polymetal International Виталий Несис запустят часы обратного отсчета к старту 41-го чемпионата мира по игре го, который пройдет во Владивостоке в 2020 году.

Участники Форума и жители города смогут проверить свои силы в сдаче норм ГТО на площадке, которая будет работать на УДВ. Площадка Олимпийского комитета России, посвященная 40-летию Олимпиды-1980, будет работать на Спортивной набережной Владивостока. Жители Приморья также смогут посетить турниры по гребле на лодках «Дракон», стритболу, футболу и бейсболу.

Более подробно со спортивной программой Форума можно ознакомиться на официальном сайте: forumvostok.ru/programme/sport-programme/

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: дзюдо  спорт  регата  забег  ВЭФ 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Вкус жизни
19 Июля 2019, 09:00
"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие" С чего начинался "Зеленый угол"?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Компании
18 Июля 2019, 15:45
"Газпром" прописался на острове Русском На острове Русском состоялось торжественное открытие Дальневосточного филиала ООО "Газпром 335"
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 12:00
Приморская стройка меняет правила Строительство на Дальнем Востоке остается дорогим удовольствием
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 11:15
Продавать правильно. И прибыльно В Приморье выращивают поставщиков товаров и услуг для крупных госкорпораций и резидентов ТОР
статьи раздела
Проект ДК
18 Июля 2019, 09:45
Авиаполис "Янковский" утроит потенциал Развитие эффективного транспортно-логистического комплекса немыслимо без создания со-временной складской инфраструктуры
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика