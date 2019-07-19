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13 Августа 2019, 15:54 | Регион сегодня

Более 97 тысяч иностранцев посетили Дальний Восток по электронной визе

За два года применения механизма электронных виз на Дальний Восток по электронной визе въехали 97204 иностранных гражданина

Всего подано более 133,9 тысяч заявлений на оформление электронной визы.

Наибольшей популярностью такой механизм пользуется у граждан КНР, которые получили более 104 тысяч виз, при этом более 76 тысяч жителей Китая уже ими воспользовалось. На втором месте оказались жители Японии, которые получили почти 26 тысяч виз, воспользовалось ею более 19,6 тысяч человек. По электронной визе на Дальний Восток въехали также 234 гражданина Сингапура и 219 граждан Индии.

Сегодня оформить электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень стран включен Тайвань, за полтора месяца Дальний Восток посетило 99 граждан этого государства, получена 271 виза.

Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

Сегодня воздушные пункты пропуска работают во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске (Игнатьево), Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово) и Анадыре (Угольный), Чите (Кадала) и Улан-Удэ (Байкал). Кроме этого в Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях работают морские пункты пропуска. В Приморье по электронной визе можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», автомобильные пункты пропуска «Полтавка» и «Турий рог».

Напомним, механизм электронных виз действует в ДФО с августа 2017 года. Заявка на получение электронной визы принимается на специализированном сайте. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

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