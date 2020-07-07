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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 13 Августа, 22:07 |
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Коронавирус проник в полпредство президента России
У Юрия Трутнева диагностировали COVID-19
Анализ на наличие коронавируса, сданный вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, показал положительный результат. Его поездка на Дальний Восток пока откладывается, сообщил ТАСС помощник вице-премьера Тимур Чернышев.
"Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат", - сказал он.
По словам Чернышева, сейчас вице-премьер соблюдает самоизоляцию. Поездка Трутнева на Дальний Восток, где пройдут мероприятия с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пока откладывается. Решение о том, будет ли вице-премьер далее принимать участие в программе визита, будет зависеть от результатов следующих тестов на коронавирус, уточнил Чернышев.
Если они также окажутся положительными, Трутнев будет участвовать в мероприятиях в онлайн-формате.
Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток состоится 13-18 августа. В ходе поездки он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Планировалось, что Трутнев примет участие в мероприятиях рабочей поездки.
Фото ТАСС.
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