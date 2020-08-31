Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 15 Сентября, 06:43 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 74.71 р.
1 EUR 88.58 р.
100 JPY 70.51 р.
10 CNY 10.95 р.
Тема номера
Севморпуть растопит льды
свежий номер
Дальневосточный капитал № 05, 2020

Регион сегодня
14.09 |
Вирус никуда не ушел
14.09 |
Лечение полного цикла
13.09 |
Главным событием Года журавля—2020 является "перепись" даурского и японского журавлей
09.09 |
Путин поблагодарил Грефа и Сбербанк за больницу в Тулуне
07.09 |
Коронавирусное закулисье
статьи раздела
Проект ДК
31 Августа 2020, 14:00
Торговля онлайн вышла на новый уровень Грянувшая в мире пандемия и последовавшая самоизоляция в ситуации снижения покупательской активности в традиционных торговых точках привела к росту покупок самых разных товаров через интернет. Весной этого года торговля продуктами питания стала самым быстрорастущим сегментом в онлайн- продажах. По данным экспертов, месячный оборот интернет-магазинов поднялся почти в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:52
Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток Валентин Сергиенко, Председатель Дальневосточного отделения РАН, в интервью журналу "Дальневосточный капитал" - о практике внедрения инноваций в условиях дикого капитализма
статьи раздела
Персона
07 Июля 2020, 16:39
Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый 70 лет исполнилось одному из самых известных бизнесменов Приморья, почетному президенту Владивостокского морского торгового порта Михаилу Робканову. Михаил Федорович является председателем Совета директоров Примсоцбанка.
статьи раздела
Персона
04 Июля 2020, 18:40
Корпоративная война конституций Виталий Береговский: Кризис провоцирует борьбу за выживание
статьи раздела
Вкус жизни
04 Июля 2020, 16:44
Лучше гор могут быть только пещеры Подземные красоты манят в Приморье туристов со всей России
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
13 Сентября 2020, 12:42 | Регион сегодня |

Главным событием Года журавля—2020 является "перепись" даурского и японского журавлей

Во Всемирный год журавля—2020 WWF России вместе с партнерами из заповедников и общественных организаций проводит масштабные исследования популяции журавлей в бассейне Амура

Учет позволит оценить динамику популяций даурского и японского журавлей и определить стратегически важные задачи для охраны этих редких видов.

13 сентября отмечается Всемирный день журавля. Во Всемирный год журавля—2020 это особенный праздник для регионов бассейна реки Амур, который является самым «журавлиным» в мире — здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на Земле. Такого многообразия этих редких птиц нет более нигде. Пять видов журавлей – серый, чёрный, даурский, японский и красавка – ежегодно гнездятся в бассейне Амура. Еще один редкий вид, стерх, бывает здесь на пролетах весной и осенью, летом представлен на Амуре молодыми взрослеющими птицами, но гнездится севернее, в Якутии.

Главным событием Года журавля—2020 является проведение учета даурского и японского журавлей — самых редких краснокнижных представителей журавлиных на Амуре, — в ключевых местах их обитания, а также на пролетных путях. Несмотря на то, что журавли являются одними из самых редких видов птиц, системное исследование их численности, области распространения, количества гнездящихся пар не велось очень долго, что затрудняет понимание факторов, влияющих на численность птиц и принятие мер по их охране.

«Даурского и японского журавлей, как и дальневосточного аиста, можно по праву считать индикаторами состояния пресноводных экосистем. Из учетных данных, полученных из основных мест обитания, как из отдельных пазлов, нам предстоит собрать цельную картину, для того чтобы понять, насколько благополучны журавли в Амурском экорегионе, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма). — Весной и летом был проведен учетов журавлей на пролете и в местах гнездования в бассейне Амура. Журавли строят гнезда на земле, в плавнях водно-болотных угодий, куда очень сложно добраться. Поэтому основным инструментом исследований, безопасным для птиц, стали дроны, которые мы приобрели и передали нашим партнерам. С помощью БПЛА были зафиксированы гнезда и кладки журавлей, интересные факты из жизни птиц, собран уникальный фото и видеоматериал. Например, настоящим открытием для нас стало значительное количество гнезд даурского журавля: только в Амурской области было выявлено порядка 180 гнезд! Хотя ранее, до 2020 года, во время скоординированных учетов никогда не выявлялось больше 150 пар на всю Россию. Ещё предстоит подсчитать птиц на пролете и в местах скоплений, когда журавли двинутся из российской части бассейна Амура на зимовку в Китай, Японию и на Корейский полуостров. Обобщение учетных данных проведет в ноябре Рабочая группа по журавлиным. Этот анализ позволит оценить динамику популяций и определить стратегически важные задачи для охраны видов. Благополучие этих птиц напрямую зависит от факторов антропогенного воздействия».

В Амурской области подсчет журавлей провели сотрудники общественной экологической организации «АмурСоЭС», Дирекции ООПТ, Хинганского заповедника и общественной организации «Хранители Хингана».

Как отмечает Антон Сасин, АмурСоЭС, в Амурской области на Зейско-Буреинской равнине выявлено 169 гнезд даурского журавля. И всего 2 случая встреч с гнездовой парой японского журавля: в Муравьевском заказнике и пара с птенцами рядом с Амурским заказником. В ходе учетов также регистрировались скопления и одиночные особи неразмножающихся японских, даурских, черных журавлей и серых журавлей.

На территории Архаринский низменности в Амурской области найдены территориальные пары трех видов журавлей. Как отмечает Михаил Парилов, научный сотрудник Хинганского заповедника, впервые в районе Хинганского заповедника в гнездовой сезон найдена территориальная пара черных журавлей. В заказнике «Ганукан» отмечены весенние миграционные скопления черного и даурского журавлей. В междуречье Архары и Буреи обнаружено 8 территориальных пар японского и 14 пар даурского журавля. По две гнездящиеся пары японского и даурского журавлей отмечены в южной части Лебединского лесничества Хинганского заповедника.

При обследовании на территории Еврейской автономии отмечено 103 особи 3 видов журавлей: 41 даурских, 25 чёрных, 25 японских. В ЕАО работу по учету журавлей провел сотрудник заповедника «Бастак» Андрей Аверин, а также члены общественной организации «Багульник».

В Приморском крае сотрудниками общественной организации «Амуро-Уссурийский центр биоразнообразия птиц» был проведен учет журавлей во время весенней миграции с мест зимовки.

«По Ханкайско-Раздольненской равнине проходит мощный пролётный путь водно-болотных птиц восточной части Азии. В долине нижнего течения реки Раздольная орнитологами было обнаружено "бутылочное горлышко" пролётного пути, изучением особенностей которого активно занимались с 2003 года. В 2020 году на весеннем пролёте в районе Уссурийского стационара было встречено 3 вида журавлей, самым многочисленным из которых являлся даурский журавль, их учтено 1733 особи, так же отмечено 155 японских журавлей. Численность зарегистрированных весной 2020 года пролётных журавлей была несколько ниже, чем в среднем было отмечено в 2003-2007 гг., что может быть связано с разными причинами: изменением маршрута или более ранним началом миграции», — отмечает Анна Сердюк, WWF России.

Учет журавля в Забайкальском крае продолжают уже второй год сотрудники Даурского и Сохондинского заповедников.

«Последний масштабный учет даурских журавлей в Забайкалье в 2019 году показал, что из-за многолетней засухи 2000-2010-х гг. и иссушения большей части гнездовых водно-болотных угодий произошло заметное перераспределение даурских журавлей. Почти все птицы переместились за пределы особо охраняемых территорий, в том числе — в не свойственную данному виду таежную зону. В результате снизилась численность и успешность размножения журавлей на этой территории. Но в 2019 году, в связи с начинающимся новым влажным многолетним климатическим периодом, в бассейне Онона отмечено медленное восстановление высохших водно-болотных угодий и начало процесса возвращения на них даурских журавлей. Поэтому для своевременной организации охраны вновь появляющихся гнездовых участков, в 2020 г. и последующие годы необходим мониторинг и регулярное обследование ранее известных гнездовых территорий», — отмечает Анна Сердюк, WWF России.

Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России.

Во Всемирный год журавля— 2020 в бассейне Амура WWF России вместе с партнерами, среди которых 24 заповедника и национальных парка, 6 дружин охраны природы и 22 общественных организации, продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира».

Все материалы по Году Журавля находятся на https://amurinfocenter.org/

На фото: Японские журавли.

Автор фото - Антон Сасин, АмурСоЭС, WWF России.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Года журавля  wwf России  учет 


Loading...



Новости раздела




Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Персона
30 Июня 2020, 19:11
Я - за цифровой риск Эксперт Государственной думы Алексей Мостовщиков - о внедрении "цифры" в России
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
26 Июня 2020, 11:15
Владивосток. Муниципальное плечо края 2 июля Владивосток отмечает свой 160-летний юбилей. Даже по дальневосточным меркам - вполне солидный возраст. При этом в последние десять лет город у моря, который принято называть воротами России в Азиатско-Тихоокеанский регион, переживает особый период.
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 10:30
Нефтехимия: в расчете на АТР В Приморье реализуются проекты переработки
статьи раздела
Регион сегодня
26 Июня 2020, 10:00
Полезная связь Переход на удаленную работу поможет предприятиям Приморья сберечь весомую долю бюджета без потери эффективности
статьи раздела
Проект ДК
26 Июня 2020, 09:30
Предпринимателям помогут перейти границу Шестьсот шесть компаний в настоящее время входят в каталог экспортеров Приморского края. Наряду с крупными предприятиями, исторически присутствующими на зарубежных рынках, в него постоянно добавляются новички, представляющие, главным образом, малый и средний бизнес.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика