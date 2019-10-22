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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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10 тонн березового сока, пшеницу и иван-чай можно собрать на 50 "дальневосточных гектарах"
Проект представлен в номинации «Лучший гектар» на премии «Звезда Дальнего Востока».
«В конце 2016 года мы решили участвовать в программе «Дальневосточный гектар». Подходящие территории с березняком нашлись в 60 км от Хабаровска между поселениями Малышево и Сикачи-Алян. Тогда вместе с друзьями, нашими детьми и родителями мы взяли 47 гектаров, позднее добрали еще несколько гектаров - рассказывает председатель кооператива Андрей Воротняк. – Уже следующей осенью мы высадили там же 4200 кедров, а зимой построили 300 метров грунтовой дороги».
По его словам, постепенно гектары осваивались, участники программы стали обустраивать территорию: подвели электричество, пробурили скважину для воды, построили птичник и сарай. Затем появились другие сельскохозяйственные постройки, баня, модульные блоки под жилье. В феврале 2019 года зарегистрировали кооператив, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Весной мы собрали около 10 тонн березового сока, который разлили по литровым бутылкам и заморозили. Затем мы вспахали 10 га, на восьми высадили сою, частично овес и пшеницу, а на двух гектарах – иван-чай. При этом зерно мы не стали убирать - всю зиму им кормились дикие животные: кабаны, косули, фазаны и другие», - отмечает участник премии.
В дальнейшем авторы проекта планируют создать на своих участках туристско-рекреационный кластер, где можно будет отдохнуть всей семьей. В кластере можно будет заняться спортивной рыбалкой и охотой, будет создано деревенское русское подворье с гостиницей и рестораном. В 2020 году участники премии планируют начать проектирование кластера, а в 2022 году ввести в эксплуатацию первые объекты, полностью кластер планируют завершить к 2024 году.
Номинация «Лучший гектар» в этом году стала одной из самых популярных среди участников премии. В ней участвуют жители Дальнего Востока, наиболее эффективно и оригинально реализующие освоение «дальневосточного гектара». На сегодняшний день «дальневосточный гектар» получили более 75 тыс. человек. Землю берут под строительство жилья, для занятий сельским хозяйством и создания туристических проектов. Проекты победителей прошлых лет и лауреаты конкурса этого года будут размещены на сайте программы «НаДальнийВосток.РФ» для тиражирования лучших практик.
Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве». За это время лауреатами премии стали 48 человек – представители бизнеса, общественных организаций и медиа. Цель премии – показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.
Организаторами премии выступают Аппарат полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке правительства Москвы. Официальный партнер премии: «Колмар». Партнеры: АО «Хабаровский аэропорт», «Байкальская горная компания» (группа компаний USM), АО «ОГК», ГК «Доброфлот».
- 10 тонн березового сока, пшеницу и иван-чай можно собрать на 50 "дальневосточных гектарах"
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