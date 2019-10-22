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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный фонд высоких технологий запустил "Менторский клуб" – региональную программу поддержки дальневосточных стартапов
Основная цель программы – подготовить проекты ранних стадий к привлечению инвестиций, как со стороны самого ДФВТ, так и от нового «Посевного фонда» Дальневосточного федерального округа, который будет запущен в 2020 году по поручению президента РФ Владимира Путина.
С сегодняшнего дня проекты могут отправить заявку на подбор ментора в соответствующем разделе сайта Фонда. Участие в «Менторском клубе» является бесплатным для технологических компаний региона.
Менторы новой программы — это предприниматели, консультанты, финансисты – профессионалы своего дела, которые выразили готовность стать наставниками для проектов с Дальнего Востока. Среди них:
- Рустам Миланов, со-основатель Visitech;
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- Михаил Марченко, основатель StickerRide;
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- Олег Сеньков, основатель Arenza.ru;
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- Андрей Калашников, основатель «Автобус1»;
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- Алексей Маликов, основатель Vento;
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- Николай Легкодимов, партнер KPMG;
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- Олег Макаров, руководитель регионального отдела развития «Сколково» и др.
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Менторская работа будет вестись по четырем направлениям: сопровождение деятельности, развитие бизнеса, привлечение инвестиций, ведение бизнеса на Дальнем Востоке. В ближайшее время ДФВТ планирует усилить направление экспертной поддержки проектов ранних стадий за счет запуска в регионе акселерационных программ в партнерстве с крупными технологическими лидерами.
«На Дальнем Востоке реализуются сотни технологических проектов, у которых есть запрос на доступ к квалифицированной экспертной поддержке. Новая программа поможет им ускорить рост, качественно изменить уровень бизнеса и тем самым повысить инвестиционную привлекательность. «Менторский клуб» должен стать неотъемлемой частью выстраиваемой на Дальнем Востоке экосистемы развития технологического предпринимательства», — прокомментировал Руслан Саркисов, генеральный директор Дальневосточного фонда высоких технологий.
За первую неделю тестового режима работы программы, в ДФВТ обратились более 20 компаний из разных регионов ДФО с запросом на экспертную поддержку.
Более подробную информацию о работе «Менторского клуба» вы можете найти в соответствующего разделе нашего сайта.
Дополнительная информация: Кристина Бусько, + 7 926 800 8787, [email protected]
Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), «Роснано» и РВК. Под управлением находится 5 млрд рублей. ДФВТ инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса и др.
Все проекты фонда планируется развивать на Дальнем Востоке. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.
Фонд создан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности, а также по итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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