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14 Августа 2020, 19:22 | Регион сегодня |

Дальневосточному и арктическому бизнесу помогут наладить экспортную интернет-торговлю

Бесплатные сервисы торговой площадки AliExpress и Российского экспортного центра (РЭЦ) стали доступны малому и среднему бизнесу Дальнего Востока и Арктики в рамках проекта "Развивай.рф | Бизнес онлайн" (онлайн.развивай.рф), который реализуется Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ), ВЭБ.РФ и Mail.ru Group.

Проект помогает малым и средним предприятиям Дальнего Востока и Арктики быстро, просто и бесплатно перевести бизнес в онлайн, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Фонде развития Дальнего Востока и Арктики.

Теперь в дополнение к финансовой помощи в размере до 53 тыс. руб. на продвижение бизнеса в интернете, предприниматели, заинтересованные в экспорте продукции, смогут бесплатно проконсультироваться со специалистами Российского экспортного центра по широкому кругу вопросов, связанных с выходом на международные онлайн-площадки, включая получение господдержки в объеме до 1 млн руб. на организацию экспортной торговли через интернет. Предприятиям МСП открыт доступ к базе данных РЭЦ по экспортной интернет-торговле и онлайн-маршрутизатору по подбору маркетплейса, вебинарам по экспортной электронной торговле. 

Кроме того, участники «Развивай.рф | Бизнес онлайн» смогут предложить свою продукцию пользователям глобальной виртуальной площадки AliExpress. Регистрация бесплатна, а первые 100 товаров размещаются на площадке с нулевой комиссией. 

«Продукция многих дальневосточных предпринимателей отвечает высоким стандартам качества и конкурентоспособна на зарубежных рынках – прежде всего, азиатских. Надеюсь, что новые опции помогут малому и среднему расширить географию поставок товаров и услуг за пределы Дальнего Востока и Арктики», - отметил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков. 

«Сегодня наш партнерский продукт с центрами поддержки экспорта в регионах, направленный на размещение и продвижение продукции российских МСП на международных электронных площадках с государственной поддержкой, актуален как никогда. РЭЦ предоставляет механизм подбора площадок и сервисных партнеров, в то время как финансовая поддержка оказывается непосредственно в региональных Центрах поддержки экспорта. Мы заинтересованы не только поддерживать компании, вышедшие на международные маркетплейсы, но и те компании, которые только задумываются об этом. Такой совместный бизнес-процесс посредством каналов электронной торговли был запущен в 2019 году и уже позволил кратно увеличить количество компаний, воспользовавшихся поддержкой», - подчеркнул вице-президент АО «РЭЦ» Сергей Вологодский.

За месяц, прошедший с момента старта проекта «Развивай.рф | Бизнес онлайн», финансовой поддержкой через портал онлайн.развивай.рф и мобильное приложение ВКонтакте уже воспользовались более 700 дальневосточных и арктических компаний малого и среднего бизнеса. Всего в системе зарегистрировалось более 1 тыс. предпринимателей, каждый из которых сможет получить до 53 тыс. рублей на продвижение бизнеса онлайн. Всего до конца года на эти цели Фондом развития Дальнего Востока и Арктики и Mail.Ru Group будет выделено более 200 млн рублей. 

Напомним, что принять участие в проекте могут все представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на Дальнем Востоке и в Арктике, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые. Для этого достаточно зарегистрироваться на портале «Развивай.рф» и создать страницу ВКонтакте. Система проанализирует потребности и данные о компании и подскажет, как развивать бизнес онлайн. На портале предпринимателям доступны обучающие ролики о цифровизации бизнеса, технологиях интернет-продаж, пошаговые инструкции, описывающие процесс перевода бизнеса в онлайн, а также информация о мерах государственной поддержки.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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