Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Понедельник| 14 Октября, 11:49 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.22 р.
1 EUR 70.73 р.
100 JPY 59.49 р.
10 CNY 90.44 р.
Тема номера
Якутия ищет баланс между экономикой и экологией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 09, 2019

Регион сегодня
14.10 |
Павильон Камчатского края вновь примет гостей Дальневосточной ярмарки в Москв
14.10 |
В ноябре на остров Тайвань отправят первую партию амурского мёда
14.10 |
На Сахалине открыт новый центр опережающей профессиональной подготовки
14.10 |
Треть компаний участников программы Practicum Global Shift 3 в бизнес-школе СКОЛКОВО из регионов России
11.10 |
В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО
статьи раздела
Компании
25 Сентября 2019, 11:45
Живем одной жизнью с Дальним Востоком Корреспондент газеты "Золотой Рог" взял интервью у Президента Группы ННК Эдуарда Худайнатова
статьи раздела
Рынки
25 Сентября 2019, 11:45
Дальневосточники делят угольный пирог Конкурентом Приморья по перевалке угля на экспорт выступает Хабаровский край
статьи раздела
Регион сегодня
25 Сентября 2019, 10:15
Оппозиция на вырост Выборы-2019 на Дальнем Востоке: жесткое администрирование региональных кампаний и "выпуск пара" в муниципалитетах
статьи раздела
Персона
24 Сентября 2019, 18:16
Большой Камень: сохранить свой социум Город Большой Камень не был в списке официальных площадок V Восточного экономического форума, состоявшегося в начале сентября во Владивостоке, на острове Русский
статьи раздела
Тема номера
24 Сентября 2019, 17:45
5-й ВЭФ превзошел ожидания Трутнева в 6 раз Более трех триллионов рублей инвестиций в Дальний Восток, миллиард долларов США индийского кредита, рекордное количество подписанных соглашений - со всех позиций V Восточный экономический форум, проходивший с 4 по 6 сентября во Владивостоке под девизом: "Дальний Восток - горизонты развития", стал особенным
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
14 Октября 2019, 09:00 | Регион сегодня |

Треть компаний участников программы Practicum Global Shift 3 в бизнес-школе СКОЛКОВО из регионов России

В сентябре этого года в бизнес-школе СКОЛКОВО стартовало обучение очередной группы программы Practicum Global Shift 3. Почему эта программа привлекает предпринимателей из различных регионов России?

Предпринимательская программа Practicum Global Shift – единственная в своем роде образовательная лаборатория, где участники работают с кейсом собственного бизнеса и готовятся к выходу на международный уровень. Программа существует уже 2,5 года и отличается сильным составом участников. Practicum Global Shift – предпринимательская программа, образовательное и ресурсное пространство развития для предпринимателей и команд, которые нацелены на экспоненциальный рост бизнеса на глобальном рынке. Она разработана командой с опытом более 10 лет в моделировании проектов развития и трансформации бизнеса.

 


 

Уже сейчас количество стран, в которых работают выпускники и участники программы Practicum Global Shift бизнес-школы СКОЛКОВО, достигло 70. Для руководителей программы очень важным показателем является активный интерес региональных компаний из различных городов Росси, в данный момент почти треть компаний, интересующихся выходом на международные рынки,  именно из регионов.

Для эффективного развития проекта компании важно подключение штаба – первых лиц и команды, занимающихся международным развитием. Именно поэтому наиболее эффективным оказался формат участия в обучении целых команд в следующей комбинации — управляющий собственник, операционный директор и руководитель по маркетингу, продажам или региону.

Благодаря технологии Global Shift топ-команды учаться проектировать сложные бизнес-конструкции, строить модель глобальной ниши для своего бизнеса, понимать, как синхронизировать и трансформировать команду для новых рынков, определять цель международных партнёрств, создавать инструменты и решения под текущую управленческую ситуацию на глобальных рынках, продумать процесс достижения целей и глобального кратного роста вместе с опытными профессорами, преподавателями и экспертами бизнес-школы.

 


 

Топ-командам предстоит многоуровневая экспертиза стратегии собственного проекта, которая предполагает шесть экспертных касаний с единомышленниками: глобальные предприниматели, инвесторы, институты развития, преподаватели-практики, участники и выпускники программы, международный консалтинг.

Предприниматели уже во время обучения получают  полезные контакты.  Например, в этом году модули программы проходят в 3- странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволит протестировать участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски.  Программа Global Shift предполагает погружение в уникальное образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Так можно протестировать свою собственную бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска международной экспансии, избежать ошибок и минимизировать риски.

Каждый модуль организован таким образом, чтобы участник мог сразу получить глубокие знания о рынке, культуре, месте страны в экономике региона и прочем. Участников обязательно знакомят с агентствами, работающими с инвесторами в страну, которые могут предоставить и аналитику и скидки на открытие первого офиса и другие опции, доступные инвесторам в локальные рынки, но зачастую незнакомые предпринимателям-одиночкам. Также они узнают и мнение иностранных партнеров и инвесторов о своем бизнес, получают возможность посмотреть на него взглядом международных глобальных игроков. 

На программе GlobalShift каждая страна или ее отдельный регион рассматриваются через три фокуса. Первый – это инфраструктурные институты, контакты, где можно получить хорошие данные и качественные исследования об экономической и политической ситуации. Второй фокус – это коммуникации внутри страны. Мероприятия, где участники могут эффективно общаться с разными игроками локального рынка. Подобными  net-work сетями ученики могут пользоваться по всем странам, где работают выпускники программы и где проходили международные модули, а не только на тех рынках, с которыми они познакомились во время одного модуля. Третий фокус- это погружение в среду организации бизнес процессов в каждой конкретной стране, юридических и административных аспектов и качественных поставщиков подобных услуг для иностранцев.

Программа состоит из 5 модулей, два из которых – международные (в 2019-м году это Китай и Португалия). Каждый модуль длится 5-7 дней в месяц. Обучение проводится на русском языке с синхронным переводом с английского языка. Следующая группа начнет обучение 13 апреля 2020 г.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: сколково  practicum global shift 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
24 Сентября 2019, 13:15
Хорошая инвестпогода устанавливается в Приморье По итогам 2018 года, Приморский край улучшил позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, поднявшись сразу на 20 позиций
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
24 Сентября 2019, 12:00
Угольные терминалы на подходе Стивидорный бизнес традиционно считается объективным маркером состояния экономики Приморского края, уже давно являющегося лидером среди российских регионов по объемам перевалки угля на экспорт
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:30
Приморье наращивает сборку Создание в Приморском крае собственных сборочных площадок крупнейших российских и иностранных производителей является одной из ключевых задач по перезагрузке промышленного комплекса региона
статьи раздела
Проект ДК
24 Сентября 2019, 11:15
Молочные реки утекают в Китай Незаполненный еще рынок молока Дальнего Востока и перспективы экспорта в АТР, прежде всего в Китай, повышают привлекательность бизнеса в Приморском крае для крупных инвесторов
статьи раздела
Регион сегодня
30 Августа 2019, 09:00
"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика