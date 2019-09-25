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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 14 Октября, 11:49 |
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Треть компаний участников программы Practicum Global Shift 3 в бизнес-школе СКОЛКОВО из регионов России
Предпринимательская программа Practicum Global Shift – единственная в своем роде образовательная лаборатория, где участники работают с кейсом собственного бизнеса и готовятся к выходу на международный уровень. Программа существует уже 2,5 года и отличается сильным составом участников. Practicum Global Shift – предпринимательская программа, образовательное и ресурсное пространство развития для предпринимателей и команд, которые нацелены на экспоненциальный рост бизнеса на глобальном рынке. Она разработана командой с опытом более 10 лет в моделировании проектов развития и трансформации бизнеса.
Уже сейчас количество стран, в которых работают выпускники и участники программы Practicum Global Shift бизнес-школы СКОЛКОВО, достигло 70. Для руководителей программы очень важным показателем является активный интерес региональных компаний из различных городов Росси, в данный момент почти треть компаний, интересующихся выходом на международные рынки, именно из регионов.
Для эффективного развития проекта компании важно подключение штаба – первых лиц и команды, занимающихся международным развитием. Именно поэтому наиболее эффективным оказался формат участия в обучении целых команд в следующей комбинации — управляющий собственник, операционный директор и руководитель по маркетингу, продажам или региону.
Благодаря технологии Global Shift топ-команды учаться проектировать сложные бизнес-конструкции, строить модель глобальной ниши для своего бизнеса, понимать, как синхронизировать и трансформировать команду для новых рынков, определять цель международных партнёрств, создавать инструменты и решения под текущую управленческую ситуацию на глобальных рынках, продумать процесс достижения целей и глобального кратного роста вместе с опытными профессорами, преподавателями и экспертами бизнес-школы.
Топ-командам предстоит многоуровневая экспертиза стратегии собственного проекта, которая предполагает шесть экспертных касаний с единомышленниками: глобальные предприниматели, инвесторы, институты развития, преподаватели-практики, участники и выпускники программы, международный консалтинг.
Предприниматели уже во время обучения получают полезные контакты. Например, в этом году модули программы проходят в 3- странах, включая Китай и Португалию, в реальных условиях ведения международного бизнеса. Это позволит протестировать участникам свой предпринимательский замысел и просчитать риски. Программа Global Shift предполагает погружение в уникальное образовательное пространство нового типа, где предприниматели проектируют международную стратегию своей собственной компании, а не разбирают чужие кейсы. Так можно протестировать свою собственную бизнес-модель и найти слабые места еще до реального запуска международной экспансии, избежать ошибок и минимизировать риски.
Каждый модуль организован таким образом, чтобы участник мог сразу получить глубокие знания о рынке, культуре, месте страны в экономике региона и прочем. Участников обязательно знакомят с агентствами, работающими с инвесторами в страну, которые могут предоставить и аналитику и скидки на открытие первого офиса и другие опции, доступные инвесторам в локальные рынки, но зачастую незнакомые предпринимателям-одиночкам. Также они узнают и мнение иностранных партнеров и инвесторов о своем бизнес, получают возможность посмотреть на него взглядом международных глобальных игроков.
На программе GlobalShift каждая страна или ее отдельный регион рассматриваются через три фокуса. Первый – это инфраструктурные институты, контакты, где можно получить хорошие данные и качественные исследования об экономической и политической ситуации. Второй фокус – это коммуникации внутри страны. Мероприятия, где участники могут эффективно общаться с разными игроками локального рынка. Подобными net-work сетями ученики могут пользоваться по всем странам, где работают выпускники программы и где проходили международные модули, а не только на тех рынках, с которыми они познакомились во время одного модуля. Третий фокус- это погружение в среду организации бизнес процессов в каждой конкретной стране, юридических и административных аспектов и качественных поставщиков подобных услуг для иностранцев.
Программа состоит из 5 модулей, два из которых – международные (в 2019-м году это Китай и Португалия). Каждый модуль длится 5-7 дней в месяц. Обучение проводится на русском языке с синхронным переводом с английского языка. Следующая группа начнет обучение 13 апреля 2020 г.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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