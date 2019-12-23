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Еvent-ранчо открыли на "дальневосточном гектаре"
Идейный вдохновитель проекта, руководитель международной компании по организации активного отдыха на Сахалине и Камчатке Ольга Ежова рассказала Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке о том, как развивается проект и о планах на будущее, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Я человек творческий. Свой карьерный путь начинала как учитель математики и информатики, но мне стало неинтересно в этом амплуа – ушла работать в Сахалинскую филармонию и выросла до директора, а потом занялась собственными проектами. В частности, я привезла на Сахалин крупное квест-шоу, в котором уже смогли поучаствовали несколько тысяч человек. Именно тогда я поняла, что нужна своя земля», - поделилась Ольга Ежова. «Было решено выбрать участок по программе «Дальневосточный гектар» неподалеку от места жительства, в селе Троицкое, - это в 15 минутах от Южно-Сахалинска. Здесь отличная природа и есть всё необходимые коммуникации».
По словам Ольги, взяли участок площадью около половины гектара в 250 метрах от федеральной трассы «Южно-Сахалинск – Холмск» на месте бывшего тепличного хозяйства. С марта по май 2019 года начали облагораживать территорию, кроме того, пришлось организовать вывоз остатков конструкции бывших теплиц и расчистить свалку. После этого предприниматели приступили к обустройству парковки и привели в порядок подъездные пути. Подключение электричества заняло всего один месяц. На участке разместились несколько зон: тут и места для установки шатров, площадка с оборудованными мангалами, детская площадка, а также все необходимое для комфортного отдыха на природе.
«Первых гостей мы приняли 18 мая 2019 года. Это было игровое шоу, посвященное золотодобыче на Диком Западе. Мы обустроили соответствующий антураж ранчо на участке. За сезон удалось принять почти 3 тысячи участников. Осенью мы подготовили новый проект - «Полярники», который до марта 2020 года будет радовать наших гостей. Сейчас на участке есть зимний теплый шатёр, снежный городок и горка», - рассказала Ольга. «Безусловно мы не только проводим квесты. К нам приезжают горожане и туристы, чтобы цивилизованно отдохнуть на природе, кроме того, часто проходят корпоративы, для которых мы разрабатываем индивидуальные программы в формате активного отдыха».
На будущее семья Ежовых планирует установить на территории ранчо дома-контейнеры для отдыха туристов, а также расширить перечень мероприятий. Понаблюдать за развитием проекта можно на странице «Ёжик-ранчо» в Инстаграме: https://www.instagram.com/yezhik_rancho/.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. С 1 августа 2019 года программа распространила своё действие на Забайкальский край и Республику Бурятия, где в настоящее время земельные участки могут взять местные жители на территории «домашнего» региона. С 1 февраля 2020 года земля в Забайкалье и Бурятии станет доступна жителям всех регионов Дальнего Востока, а с 1 августа 2020 года – всей России. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет на сайте Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать использование участка. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.
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