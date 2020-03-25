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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 15 Мая, 15:02 |
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Сбербанк и DocDoc запускают сервис поддержки старшего поколения в период пандемии
С его помощью можно организовать доставку продуктов и лекарств, связаться с врачами и научиться пользоваться полезными цифровыми сервисами. Также есть возможность получить психологическую помощь или просто поговорить.
Сервис работает в двух форматах:
1) можно самостоятельно позвонить на номер 8 (800) 707-85-72;
2) можно оставить оператору контакты пожилых людей (по указанному выше телефону либо заполнив форму на сайте DocDoc), нуждающихся в поддержке, после чего с ними свяжется специалист сервиса.
На базе сервиса доступны 5 направлений, которыми можно воспользоваться по телефону.
1) Решение бытовых проблем: доставка продуктов, лекарств, получение пенсии и прочие бытовые вопросы; в этом помогут социальные работники и волонтеры, работающие в партнерстве с DocDoc.
2) Медицинская поддержка: онлайн-консультации с врачами самых важных специальностей.
3) Разговор по душам: услуга для тех, кто живет вдали от близких или остался совсем один в период пандемии; задача сервиса — удовлетворить потребность в человеческом общении.
4) Обучение полезным цифровым сервисам: в период пандемии особенно важно уметь пользоваться сервисами, обеспечивающими быт и досуг в условиях самоизоляции (доставка еды Delivery Club, отправка и получение посылок Сберлогистика, онлайн-кинотеатр Okko, маркетплейс по подбору жилья DomClick, онлайн-площадка «Беру», сервис «Возврат налогов» и другие).
5) Онлайн-консультации с квалифицированными психологами, которые готовы подбодрить и поддержать человека в самоизоляции.
Все сервисы предоставляются бесплатно благодаря финансовой поддержке Сбербанка. Эти направления были выбраны на основе данных, полученных в ходе работы горячей линии DocDoc по коронавирусу. За два месяца на нее обратилось более 200 тысяч человек.
Дмитрий Петрухин, генеральный директор сервиса DocDoc:
«Людям старшего возраста сейчас особенно тяжело: они как никогда нуждаются в поддержке и помощи. Если у вас есть близкие или знакомые пожилые люди, которые остались одни, обязательно передайте их контакты в нашу горячую линию».
Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc на 80% вошел в Группу Сбербанк, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина.
Сервис телемедицины DocDoc (онлайн-консультации с врачами) был запущен в 2018 году. На сервисе есть возможность в любое время связаться онлайн с дежурным терапевтом/педиатром либо, по предварительной записи, с врачами более 40 направлений. На данном этапе в проекте DocDoc участвует более 4000 частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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