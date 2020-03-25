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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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СИБУР присоединился к программе Фонда развития Дальнего Востока по борьбе с COVID-19
Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов вошел в состав управляющего совета программы.
Программа помощи регионам Дальневосточного федерального округа по профилактике и минимизации распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) реализуется ФРДВ по поручению заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.
Цели программы - закупка средств индивидуальной защиты для дальневосточных медиков, а также прямая финансовая помощь регионам Дальнего Востока. Фонд развития Дальнего Востока совместно крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты на Дальнем Востоке, а также имеющими на территории региона действующие предприятия, выделили на реализацию программы 950 млн рублей.
Дальневосточным медикам передаются 289 тыс. защитных комбинезонов, 206 тыс. пар защитных очков, 408 тыс. респираторов, 200 тыс. медицинских перчаток. Кроме того, в Бурятию, Забайкалье, на Камчатку, в Магаданскую область и Еврейскую автономную область перечислены 300 млн рублей. На эти средства закуплено оборудование для региональных больниц.
Ранее на заседании Комитета по экологии, устойчивому развитию и социальным инвестициям СИБУРа было принято решение о передаче медицинским учреждениям регионов деятельности компании более 40 тысяч эпидемиологических комплектов. Костюмы переданы медицинским работникам.
«На Дальнем Востоке реализуется комплекс мер, направленных на борьбу с распространением инфекции. Важно, что государство, институты развития и крупные компании действуют вместе. Это позволяет своевременно снабжать врачей эффективными средствами индивидуальной защиты и обеспечивать дальневосточников профессиональной и оперативной медицинской помощью. Благодарим СИБУР и всех участников программы за поддержку и участие. Уверен, что вместе мы сможем преодолеть временные трудности и победить», - отметил генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока Алексей Чекунков.
К реализуемой ФРДВ программе уже присоединились более двадцати организаций: ВЭБ.РФ, Фонд Романа Абрамовича, ПАО «Полюс», «Евраз», ПАО «Русгидро», АО «Русская медная компания», УК «Колмар», ГК «Русагро», холдинг RFP, Байкальская горная компания, СУЭК, SMNM Veco, Baker Hughes и ряд других компаний.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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