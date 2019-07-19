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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 15 Августа, 14:52 |
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Индийская компания выразила интерес к участию в проекте создания онкологических клиник в ДФО
Индийская компания «Меданта Груп оф Хоспиталс» выразила интерес к реализации проекта по созданию сети онкологических клиник в дальневосточных регионах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Об этом представители компании заявили по итогам мероприятий визита индийской бизнес-миссии во Владивосток.
Поддержку компании в коммуникации с российской стороной и проработку в реализации проектов оказывает Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«Обсуждалось взаимодействие по нескольким перспективным проектам, в том числе создание сети центров онкологических клиник. Основатель компании Сунил Сачдэва встретился с руководством Республики Бурятия и рядом медицинских стартапов региона для обсуждения потенциальных совместных проектов. Сейчас в Бурятии стимулируется развитие фармакологической отрасли, регион нацелен на активизацию медицинского туризма из Китая и Монголии. Рассматривалась возможность сотрудничества «Меданта Груп оф Хоспиталс» со Школой биомедицины ДВФУ и программы повышения квалификации для врачей. С некоторыми российскими компаниями обсуждались перспективы взаимодействия по покупке мобильных медкомплексов», – рассказала директор по проектам в области медицины АНО АПИ Эльвира Нургалиева.
По ее словам, «Меданта Груп оф Хоспиталс» предложила реализацию программы по повышению компетенций врачей и обмену опытом. «Компания заинтересована в обучении и профессиональной подготовке индийских врачей в рамках совместных образовательных программ с ДВФУ, а также в обмене опытом в рамках организации стажировок российских врачей в Индию и индийских врачей в Россию», - уточнила Эльвира Нургалиева.
«Мы довольны результатами встреч с индийскими бизнес-кругами. По итогам переговоров с компанией «Меданта Груп оф Хоспиталс» принято решение о том, что бурятская «ДРД» (DRD Biotech) во второй половине сентября проведет практическую демонстрацию своей продукции в Индии. Рынок Индии представляет значительный интерес для продвижения наших наработок в сфере медицины», - сказал глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Меданта Груп оф Хоспиталс» – это сеть многопрофильных госпиталей в Индии. Госпитали компании расположены в 5 городах: Гургаон (госпиталь на 1250 коек), Лакхнау (амбулаторный центр дневного посещения), Индор (150 коек), Ранчи (200 коек) и Шри Ганганагар (200 коек), также медицинский центр компании работает в аэропорту г. Дели. Компания основана в 2009 г. и на сегодняшний день является одной из ведущих сетей медицинских госпиталей в Индии. В г. Гургаон (Гуруграм), штат Харьяна, у компании под управлением так называемый медицинский город Меданта – 15 госпиталей, объединенных в одном кампусе (площадью 195 тыс. кв.м), общей мощностью в 1250 коек. Всего в сети госпиталей функционируют 39 специализированных отделений (институтов), включая: институт кардиологии, институт рака, кардиохирургии, онкологии, гастроэнтерология, неврологии, неотложной помощи и травматологии, педиатрии, ортопедии и другие.
- Индийская компания выразила интерес к участию в проекте создания онкологических клиник в ДФО
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