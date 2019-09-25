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Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке в два раза увеличила количество сопровождаемых проектов
Общая сумма заявленных инвестиций может составить несколько десятков млрд рублей. Об этом заявил генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов.
Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке была создана в марте 2018 года. С российской стороны ее учредителями выступили АНО АПИ и Фонд развития Дальнего Востока, с японской – государственный банк Японии – Японский банк для международного сотрудничества (JBIC). Основными задачами платформы являются привлечение японских инвесторов в ТОР и свободный порт Владивосток, содействие и сопровождение инвесторов с момента принятия инвестиционного решения и до запуска проекта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
«Мы видим активизацию усилий как с нашей, так и с японской сторон по продвижению сопровождаемых платформой проектов, поиску новых инициатив, расширению сферы проектной деятельности и укреплению взаимодействия с региональными партнерскими организациями. Например, в августе этого года мы со стороны Агентства передали еще десять проектов. Это проекты строительства тепличного хозяйства на Камчатке для поиска и привлечения японских инвесторов и технологий; с/х проекты в области производства кормовой кукурузы, клубники, меда, сухого молока, сбора березового сока в целях экспорта в Японию; проект строительства японского бизнес-центра в г. Владивостоке и другие», – пояснил Леонид Петухов.
Он отметил, что в текущем году самой платформой было заключено 9 соглашений о сотрудничестве с японскими компаниями (в 2018 году – 7 соглашений о сотрудничестве), а также 2 соглашения об оказании услуг. «Мы поддерживаем внедрение нового механизма поддержки проектов - получение трехступенчатого кредита банка JBIC через ВЭБ и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона». В частности, такой механизм апробируется на финансировании третьей очереди тепличного комплекса «Саюри» в Якутии», – уточнил гендиректор АНО АПИ.
По его словам, в ближайшее время аналогичный механизм финансирования планируется применить и для ряда других проектов. «Среди проектов, которые могут получить финансирование по этой схеме – проекты по поставке японского оборудования для создания на Камчатке мусороперерабатывающего предприятия и по созданию в Приморье завода по утилизации автомобилей», – сказал Леонид Петухов.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
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