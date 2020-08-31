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Международный онлайн-фестиваль WWF "До свидания, журавли!" откроется 17 октября

Все, что вы хотели знать о журавлях, вы можете спросить до их отлета на зимовку на онлайн-фестивале WWF "До свидания, журавли!"

Фестиваль организован Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, Китая и Монголии и состоится 17 октября в 9.00 по Московскому времени с трансляцией в социальных сетях и Ютуб. Он объединит любителей птиц и экспертов. Присоединяйтесь и участвуйте всей семьей!

Онлайн-фестиваль WWF «До свидания, журавли!» посвящен проводам этих удивительных больших птиц в теплые края. Он подведет итоги Всемирного Года журавля—2020 и ответит на массу вопросов о редких пернатых. Участниками встречи станут как специалисты, так и просто любознательные люди, которые хотят узнать как можно больше о журавлях из первых уст, и, конечно, журналисты. Информационных поводов будет предостаточно: с мини-докладами о журавлях бассейна Амура выступят порядка 15 экспертов и представителей природоохранного сообщества. Зрителем онлайн-фестиваля можно стать, перейдя по ссылке на Ютуб-трансляцию: она будет опубликована за час до начала трансляции и размещена в официальных аккаунтах WWF России в социальных сетях.

«В Международном Годе журавля в бассейне Амура вместе с WWF России участвуют наши партнеры из 24 заповедников и национальных парков, 6 студенческих дружин охраны природы и 22 общественных организации. Каждый из них приложил немало сил в проведение учетов даурских и японских журавлей, которые стали главным природоохранным событием этого года, и в организацию мероприятий общественной просветительской кампании «Журавль — птица мира». Онлайн-фестиваль «До свидания, журавли!» даст возможность нам обменятся лучшими практиками, подвести итоги и, самое главное, привлечь к теме сохранения журавлей как можно больше людей. Это важно прежде всего потому, что именно от человека, его деятельности зависит сохранение этих редких птиц и мест их обитания», — комментирует Юрий Гафаров, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор Года журавля—2020 в бассейне Амура.

Какие журавли прилетают из Китая, Кореи и Японии для выведения потомства в Россию в бассейн Амура? С какими проблемами сталкиваются птицы, что им угрожает? Что человечество делает для сохранения и восстановления популяций журавлей? Ответы на эти прозвучат во время онлайн-фестиваля. А для начала мы поясним, почему его проводят совместно WWF России, WWF Китая и WWF Монголии. Потому что три эти страны объединяет бассейн реки Амур — самый «журавлиный» регион мира. Здесь встречается 6 из 15 видов журавлей, обитающих на Земле, более, чем где-либо ещё. Даурский, японский, серый, черный журавли и журавль-красавка ежегодно возвращаются на Амур весной после зимовки и выводят потомство. Стерх бывает здесь весной и осенью на пролете, а летом представлен молодыми птицами, которые живут на Амуре в период взросления, но гнездятся севернее, в Якутии.

Во время онлайн-фестиваля эксперты из России, Китая и Монголии расскажут о глобальных пролетных путях, состоянии популяций видов журавлей и особенностях биологии этих птиц, об итогах учетов журавлей на Амуре в ключевых местах их обитания и во время миграции в 2020 году. Орнитологи, сотрудники заповедников и общественных организаций из каждого региона российской части бассейна Амура — Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей — поделятся своим опытом. Школьники и дружины охраны природы покажут театрализованные сценки, отражающие проблему сохранения журавлей, а в заключение фестиваля будут подведены итоги конкурса текстов к видеороликам о журавлях, который проводится на интернет-портале Амурского экорегиона АмурИнфоЦентр.

Среди участников фестиваля — известные специалисты-орнитологи и эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF):

Юрий Гафаров, координатор проектов отдела по ООПТ Амурского филиала WWF России, координатор Года журавля-2020 в бассейне Амура

Анна Сердюк, старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, к.б.н.

Селенге Гантумур, специалист по связям с общественностью WWF Монголии

Хэ Цзялэ, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Северо-Восточного офиса WWF Китая с видеообращением от WWF Китая

Римма Андронова, заместитель директора по науке Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края ФГБУ «Заповедное Приамурье», к.б.н.

Владимир Андронов, директор Объединенной дирекции государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края ФГБУ «Заповедное Приамурье», к.б.н. 

Олег Горошко, заместитель директора по науке заповедника «Даурский», Забайкальский край, к.б.н.

Андрей Аверин, старший научный сотрудник отдела науки заповедника «Бастак», ЕАО

Михаил Парилов, научный сотрудник заповедника «Хинганский», Амурская область.

Досье "Дальневосточного капитала": Международный фонд охраны журавлей и Рабочая группа по журавлям Евразии по инициативе WWF России объявили 2020 год Всемирным Годом журавля. Поводом послужило все ухудшающее положение популяций журавлей Восточной Азии. Союз охраны птиц России выбрал журавля Птицей 2020 года в России. В бассейне Амура WWF России вместе с партнерами продолжает общественную кампанию «Журавль — птица мира». Все материалы по Году Журавля находятся на сайте Аmurinfocenter.org

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: фестиваль  wwf  Год журавля 


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