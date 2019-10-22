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Во Владивостоке появились названия у десяти новых улиц и двух переулков
Теперь в краевом центре есть улицы Ежевичная, Первоцветная, Решетникова, Врубеля, Баркасная, Промысловая, Мореходная, Августа Менарда, Балабина, Траулерная, а также переулки Кучерявенко и Матюшина.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, обращения о наименовании новых улиц и переулков в городе в начале октября рассмотрели на комиссии по городской топонимике. К данным обращениям были приложены схемы их местонахождения. После обсуждения члены комиссии приняли решение удовлетворить просьбы. Затем соответствующее постановление подписал глава города, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Из документа следует, что улица Ежевичная теперь есть в районе ул. Шелковичной в районе Спутника, Первоцветная и Траулерная - в посёлке Трудовое, а Решетникова и Врубеля – недалеко от улицы Шевченко. Баркасная, Промысловая и Мореходная находятся в районе улиц 3-й Ключ и 5-й Ключ, улица Августа Менарда - на острове Попова и соединяет поселки Старка и Рыбокомбинат. Переулки Кучерявенко и Матюшина, а также улица Балабина расположены на острове Русский в районе ул. Николая Асеева.
Для справки
Присвоение наименований объектам во Владивостоке происходит на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Владивостока, муниципального правового акта города Владивостока от 09.06.2009 № 146-МПА «Положение о порядке присвоения наименований и переименования объектов на территории города Владивостока». В соответствии с требованиями п. 6, п. 7 № 146-МПА наименования улиц и переулков, утвержденные членами комиссии, в пределах территории Владивостокcкого городского округа не повторяются и соответствуют остальным требованиям указанного МПА.
По информации управления культуры администрации г. Владивостока
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