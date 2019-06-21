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Исландские компании готовы участвовать в развитии рыбоперерабатывающей отрасли ДФО
Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) окажет содействие в интенсификации связей исландского консорциума "Кнарр Маритайм" (Knarr Maritime) с дальневосточным бизнесом
Такая договоренность достигнута по итогам визита делегации Агентства в Рейкьявик, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Под брендом «Кнарр Маритайм» работают шесть исландских компаний: Skaginn 3X, Frost, Rafeyr, Nautic, Skipataekni, Brimrun, Naust Marine. Они специализируются на дизайне и проектировке рыболовецких судов, производстве оборудования для кораблей и береговых рыбоперерабатывающих предприятий.
Руководство «Кнарр Маритайм» представило свои технологические разработки и рассказало о реализующихся проектах. По словам управляющего директора Харальдура Аурнасона, консорциум готов предоставить свои технологии дальневосточным компаниям. Он подчеркнул, что исландские дизайнеры при проектировке судов и оборудования используют нестандартные подходы, уделяя большое внимание созданию комфортных условий для моряков и обеспечения их безопасности при работе в море. Исландские компании принимали участие в проектах создания нескольких краболовных судов компании «ПримКраб» и траулеров нового поколения для рыболовецкой компании «Норебо».
Ряд проектов консорциума связан с поставкой оборудования для запуска дальневосточных рыбоперерабатывающих производств. В феврале 2018 года консорциум подписал контракт на поставку оборудования для современного рыбоперерабатывающего завода на Шикотане. Завод будет оснащен самыми передовыми технологиями для сортировки, упаковки и заморозки 900 метрических тонн пелагической рыбы в сутки. Еще один завод появится к 2020 году на Камчатке. В июле прошлого года Skaginn 3X подписала договор на поставку оборудования для ультрасовременной перерабатывающей фабрики рыболовецкому колхозу имени В.И. Ленина. Фабрика в Петропавловске-Камчатском будет оснащена последними технологиями для сортировки, упаковки и заморозки минтая, трески, лосося, кальмара, а также некоторых видов пелагической рыбы. Оборудование будет использоваться для заморозки более 500 тонн рыбы в день.
По словам Харальдура Аурнасона, исландские технологии позволяют получить максимальную экономическую отдачу от каждого улова за счет использования самого современного оборудования. Он отметил, что благодаря своим инновациям Исландия вышла в мировые лидеры в области эффективности использования своих национальных биоресурсов.
«Важно, чтобы на Дальний Восток приходили сильные игроки и внедряли самые современные технологии. В Исландии стремятся получить максимальную выгоду из каждой рыбы. Этот же подход используется при строительстве и запуске заводов. Сотрудничество с «Кнарр Маритайм» может быть успешным для развития рыбоперерабатывающей промышленности и ловли рыбы. Это показывают первые проекты, реализуемые в ДФО», - в свою очередь отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
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