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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Более 60 инвестпроектов в Республике Бурятия будут поддержаны АНО АПИ
«Агентство совместно с регионами проводит оценку перспективных инвестиционных проектов, которым нужна поддержка для из запуска или дальнейшего развития. Предварительно отобрано 64 проекта, планируемых для реализации в Республики Бурятия. Предварительный объем инвестиций по проектам составляет 0,45 трлн рублей. Это проекты в сельском хозяйстве, деревообработке и лесном комплексе, туристической сфере, здравоохранении, энергетики, строительстве, машиностроении и горнорудной промышленности», – отметил директор АНО АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами Тарас Попов.
Среди направлений, которыми оказывается особое внимание, находятся проекты туристической сферы. «Бурятия может стать одним из лидеров по туризму среди российских регионов. Туристов из разных уголков мира притягивает озеро Байкал, заповедные территории, культурные особенности региона. Со своей стороны АНО АПИ готово оказать содействие порядка 10 проектам в этой отрасли», – уточнил представитель АНО АПИ.
По его словам, бизнесу предлагается инвестировать в АПК. «Это проекты по строительству теплиц, запуску и расширению действующих агропромышленных комплексов. На данном этапе мы окажем содействие девяти первым проектам», – сказал Тарас Попов, пояснив, что все проекты по 8 приоритетным отраслям проходят тщательный анализ с учетом потребностей инвесторов и региона.
Напомним, что АНО АПИ планирует разработать единую инвестиционную стратегию для всех дальневосточных регионов. В настоящее время идет проработка инвестиционных стратегий для каждого региона. Данные стратегии войдут в единый общий документ, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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