|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 16 Июля, 17:15 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Более 4000 вакансий предприятий Дальнего Востока представлены на портале АРЧК ДВ
Более 4000 актуальных вакансий от крупнейших работодателей 11 регионов Дальнего Востока, резидентов ТОР и СПВ предлагает соискателям специализированный портал «Работа на Дальнем Востоке», сопровождение которого обеспечивает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Среди наиболее востребованных специальностей - вакансии инженерно-технической направленности: мастер, технолог, инженер, начальник участка, главный технолог, а также квалифицированные рабочие специальности: электромонтер, сварщик, электромеханик, электрослесарь, токарь, крановщик, стропальщик и другие. Подборка лучших предложений от работодателей еженедельно обновляется на сайте Агентства в разделе «Найти работу на Дальнем Востоке».
«Портал «Работа на Дальне Востоке» - это электронная площадка, на которой проходит весь процесс поиска кандидата - от момента размещения заявки представителем компании до момента выхода кандидата на работу. Уже сейчас спектр вакансий, представленных на портале, очень широк. Это вакансии в самых разных отраслях экономики: сельском хозяйстве, логистике, машиностроении, добыче угля, руды и золота, лесной промышленности, рыбной отрасли. Поиск по базе вакансий удобно настроен по фильтрам: регион, уровень заработной платы, поддержка переезда», - говорит руководитель отдела привлечения персонала Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Екатерина Мотовилова.
В блоке «горячих» вакансий на сайте АРЧК ДВ, например, размещены такие вакансии, как Руководитель проекта в области судостроения в г. Большой Камень, Приморского края, с заработной платой до 200 000 рублей, Водитель автомобиля для транспортирования горной массы в г. Удачный Республики Саха (Якутия) с зарплатой до 220 000 рублей в месяц, Водитель-оператор автобетононасоса в г. Свободный Амурской области с заработной платой до 150 000 рублей, Главный инженер в г. Анадырь Чукотского автономного округа с зарплатой от 350 000 до 480 000 рублей в месяц.
«Мы продолжаем совершенствовать функционал портала. Так, для удобства пользователей, рассматривающих возможность переезда по программе повышения трудовой мобильности, мы предусмотрели возможность для работодателей-участников программы выбора из списка и представления на сайте дополнительных мер поддержки, таких как компенсация расходов на содержание детей работника в дошкольных образовательных организациях, полис ДМС для работника и членов его семьи, дополнительные выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним территориям (для работников, не имеющих необходимого стажа работы в данных районах), корпоративная сотовая связь и другие. В ближайшем будущем у соискателей появится возможность использования дополнительных фильтров при поиске вакансий - по названию компании, специализации кандидата, наличию предложений с опытом работы или без него,» - отметила Екатерина Мотовилова.
Подписаться на новости портала «Работа на Дальнем Востоке», быть в курсе кадровых предложений и актуальной аналитики рынка труда можно в сообществах «Работа на Дальнем Востоке» в социальных сетях Вконтакте, Facebook, Одноклассники, Инстаграм.
Досье "Дальневосточного капитала": Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает всестороннюю поддержку крупнейшим предприятиям ДФО для привлечения необходимых специалистов, в том числе размещает актуальные вакансии на электронных площадках, проводит первичный отбор соискателей, формирует пул потенциально интересных кандидатов и регулярно проводит ярмарки вакансий, на которых граждане могут получить максимально полную информацию о положении на рынке труда, актуальных вакансиях, работодателях и государственных услугах в сфере занятости населения.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Более 4000 вакансий предприятий Дальнего Востока представлены на портале АРЧК ДВ
- На Сахалине резидент СПВ открыл новое производство
- Более 60 инвестпроектов в Республике Бурятия будут поддержаны АНО АПИ
- Исландские компании готовы участвовать в развитии рыбоперерабатывающей отрасли ДФО
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- Трутнев поручил взять на контроль случай с загрязнением акватории Владивостока
- 80 дальневосточных аистов пометили передатчиками в бассейне Амура
- Первые 100 тонн древесного угля произвели на "дальневосточном гектаре"
- В Год лосося дружина "Беркут" покорила экспертов Всероссийского молодежного форума "Восток"
- Эвотор подключил 500 000 смарт-терминалов
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.