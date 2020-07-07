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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Июля, 22:45 |
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Сбербанк и Cognitive Pilot запускают умный комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России
Созданная в России система автономного управления сельскохозяйственной техникой — зерноуборочным комбайном, трактором, опрыскивателем — Cognitive Agro Pilot позволяет механизатору доверить управление техникой роботу-помощнику, при этом самому сконцентрироваться на контроле качества технологического процесса обработки и уборки урожая.
Благодаря использованию системы возможно на 3–5% снизить себестоимость зерна и до двух раз сократить его потери при уборке. В целом при площади полей порядка 350 тыс. га и комплектации парка комбайнов в 500 единиц совокупный масштаб экономии в сезон за счет использования беспилотных технологий Cognitive Agro Pilot может достигать порядка 450 млн рублей.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«В эпоху глобальных вызовов мы реализуем программу, нацеленную на их преодоление в наиболее важных направлениях экономики и общественной жизни — на решения продовольственных, социальных проблем — в первую очередь в региональных центрах и сельских районах, во многом за счет создания прорывных технологий и искусственного интеллекта. Такая технология переводит комбайнера в разряд оператора автоматизированной системы. Она очень простая, я лично протестировал её за рулём комбайна, менял настройки, все работало безупречно. В следующем году мы хотим добиться полной автоматизации процесса. Эта система даёт значительную экономию и многократно повышает комфорт условий труда. Для реализации программы было задействовано несколько компаний экосистемы Сбербанка».
Cognitive Agro Pilot обеспечивает безопасную работу в сложных погодных условиях и при любой освещенности. Это первая в мире система, которая «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения. Система не использует комплекс GPS-навигации в основе модели управления, что позволяет детектировать на пути техники неожиданно возникающие препятствия, включая людей, животных, металлические предметы и камни, а также работать на территориях со слабым спутниковым сигналом.
В Ростовской области активно внедряются инновации в сельскохозяйственные бизнес-процессы.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области:
«Ростовская область вносит заметный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, у нас большие задачи по экспорту сельхозпродукции. И конечно, мы приветствуем те технологии, которые облегчат тяжелый и напряженный труд наших хлеборобов. Вместе с донскими сельхозмашиностроителями мы не первый год активно реализуем программу обеспечения села современной донской техникой. И если с помощью доступных инновационных технологий эту технику можно будет сделать еще более эффективной, то и результат в виде своевременно собранного и качественного урожая будет неизменно радовать»
Ольга Ускова, генеральный директор Cognitive Pilot:
«Сегодня мы представляем уникальную российскую технологию в области искусственного интеллекта — Cognitive Agro Pilot, основу которой составляют конволюционные нейронные сети глубокого обучения. Решение проходит апробации в пяти странах мира, в числе которых — США, Китай и Бразилия. Но стартовали мы в России и ей отдаем приоритет. Нашей главной задачей является обеспечение безопасной работы беспилотной техники в любых погодных условиях в агрохозяйствах, а также повышение доходов агрохозяйств за счет сокращения издержек при уборке культур».
Система анализирует поступающие изображения всего лишь с одной видеокамеры и с помощью модифицированной под агротехнические задачи нейронной сети глубокого обучения «понимает» типы и положения объектов по ходу движения, передавая необходимые команды для выполнения маневров.
Захват кромки при управлении Cognitive Agro Pilot стабильно составляет не более 20 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива. Система способна обнаруживать и отслеживать положение кромки скошенной культуры, валков, рядков культур (кукуруза, подсолнечник), обнаруживать зону окончания поля, препятствия, технику и людей. Кроме того, система может быть легко переустановлена с одного вида техники на другой.
Система Cognitive Agro Pilot уже успешно внедрена в США, Бразилии и Китае, а также в целом ряде субъектов Российской Федерации: в Белгородской, Томской, Курганской областях, Республике Татарстан и других. В 2019 году система Cognitive Agro Pilot стала призером международной премии AVT ACES AWARD, организованной американским отраслевым журналом Autonomous Vehicle Technology.
Комплекс Cognitive Agro Pilot включает в себя блок автоматического управления сельхозтехникой, видеокамеру, дисплей, набор соединительных кабелей и других элементов системы управления.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Сбербанк и Cognitive Pilot запускают умный комбайн на полях ведущих отечественных агрокомплексов России
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