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Китайский инвестор готов вложить 3,5 млрд рублей в сельское хозяйство на Дальнем Востоке
Реализация проекта обсуждалась на рабочей встрече вице-премьера – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с президентом агрохолдинга "Кантри Гардн", вице-президентом компании "Кантри Гардн Групп" (Country Garden Group) Мэй Юнхуном.
О своей готовности реализовать проект компания заявила в сентябре этого года во время встречи с руководством региона. А сейчас проект был презентован врио губернатора Еврейской автономной области Ростиславу Гольдштейну. Поддержку проекту готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. В конце ноября этого года в городе Фошань (КНР) генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов и Мэй Юнхун подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что обязывающие соглашения по проекту будут подписаны в марте 2020 года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока и Арктики.
"Приход больших инвесторов в сельское хозяйство позволит гарантировать соблюдение самых строгих экологических требований, поможет привлечь на Дальний Восток современные технологии. Под проект по выращиванию и переработке соевых бобов по выращиванию и глубокой переработке соевых бобов и других сельскохозяйственных культур потребуется до 500 тыс. га. По предварительным оценкам, благодаря проекту российский экспорт сои с Дальнего Востока в Китай может быть увеличен в два раза", - пояснил Леонид Петухов.
Он отметил, что для реализации проекта будет создана совместная компания, владельцами которой станут корпорация "Кантри Гарден Груп", российские компании, китайский партнер по экспорту. Эта компания будет обязана гарантировать рациональное и бережливое пользование арендуемой земли с соблюдением всех норм, требований и регламентов, установленных законодательством РФ в целях сохранения плодородия земель и недопущения причинения вреда окружающей среде. Запуск проекта будет способствовать применению лучших мировых практик и развитию новых технологий, а также открытию сопутствующих предприятий по сбору техники сельскохозяйственного назначения, в частности, робототехники, поскольку "Кантри Гарден Груп" планирует использовать для ведения сельского хозяйства беспилотные технологии.
Отметим, что Корпорация "Кантри Гарден Груп" входит в рейтинг 500 крупнейших компаний мира, специализируется на развитии сельского хозяйства, застройке жилых комплексов, постройке экологичных пространств и развитии "зеленых зон", "умных зон".
Компанией было реализовано более тысячи проектов по модернизации городов по всему миру. Штаб-квартира компании расположена в городе Фошань провинции Гуандун. В 2016 году продажи жилой недвижимости "Кантри Гарден Груп" превысили 43 млрд долларов США, составив около 37,5 млн квадратных метров, что позволило войти в тройку крупнейших компаний по недвижимости в мире. В сфере сельского хозяйства "Кантри Гарден Груп" использует передовые технологии для оптимизации цепочки поставок продовольствия на внутренний и внешний рынки. В 2018 году выручка компании составила 53,4 млрд долларов США.
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