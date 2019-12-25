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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Февраля, 11:02 |
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Владивосток блеснул Бизнес-балом
Торжество состоялось в ресторане «Лесная заимка».
Светское мероприятие, идейным вдохновителем и координатором которого традиционно выступила Елена Новгородова, директор Центра развития предпринимательства, собрало около трехсот представителей бизнеса, первых лиц города и края, многочисленных общественных объединений предпринимателей.
Открыл Бал предпринимателей Глава города Владивостока Олег Гуменюк. С Новым годом бизнес-сообщество поздравили почетные гости: Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, врио вице-губернатора Приморского края Константин Шестаков и другие почетные гости.
Генеральным партнером мероприятия выступила сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб». Эксклюзивными партнерами праздничного мероприятия выступили: сеть клинико-диагностических лабораторий «ЮНИЛАБ», инвестиционно - строительная компания «Эдельвейс», группа компаний «Актуаль Эксперт». Также партнерами бизнес-торжества стали: клуб караоке «Грэмми», клуб «Забриски Пойнт», компания «Ресто ДВ», рекламно - производственная компания «Фортуна ДВ». Оператором проекта выступило агентство «Планета».
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