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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 18 Февраля, 20:57 |
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Объем ремонта путей на ДВЖД в 2020 году увеличен на 16%
Объем ремонта пути составит 695,5 км, что на 16,2% больше, чем в 2019 году (679,3 км).
По словам Николая Маклыгина, приоритетной задачей на предстоящий год станет реконструкция станций и строительство вторых путей для увеличения пропускной способности инфраструктуры Восточного полигона. При этом общий объем работ на участках БАМа составит 257,8 км, на участках Транссиба – 294,1 км. Также предстоит уложить свыше 60 км рельсошпальной решетки на Сахалине, на участке от станции Холмск до станции Шахта.
В 2020 году в рамках инвестиционной программы планируется поставить семь единиц путеремонтной техники: два укладочных крана, две моторные платформы, две выправочно-подбивочно-отделочные машины, одну механизированную платформу.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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