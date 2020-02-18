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18 Марта 2020, 20:50 | Регион сегодня |

ННК предпринимает меры против коронавируса

На АЗС группы появились маски и антисептик

Группа компаний ННК, хорошо известная сетью автозаправочных комплексов на территории Дальнего Востока, предпринимает комплекс мер по профилактике заражения коронавирусом. В частности, для персонала автозаправочных комплексов и сотрудников офисов закуплены антисептики, одноразовые медицинские маски и перчатки.

На всех объектах компании введен усиленный дезинфекционный режим – в соответствии с графиком влажной уборки помещения АЗС обрабатываются с применением дезинфицирующих средств.  Кроме того, внедрен, так называемый, утренний фильтр - специалисты измеряют температуру сотрудников, приходящих утром на работу.


 

В медпунктах предприятий, входящих в Группу компаний ННК, врачи готовы к проведению обследований сотрудников с признаками заболевания, и, если понадобится, к транспортировке в стационар для дальнейшего лечения.

- Наша сеть насчитывает около 300 автозаправочных комплексов на территории всего Дальневосточного федерального округа. С целью предотвращения распространения коронавируса все операторы, которые контактируют напрямую с клиентами, работают в медицинских масках.  Дополнительные меры предосторожности, предпринимаемые нами, безусловно, находят понимание со стороны автовладельцев, - отмечают в ННК.


 

О мерах профилактики заболевания коронавирусной инфекцией посетители АЗС могут узнать из специальных памяток, размещенных на информационных стендах. При этом врачи медицинских пунктов ННК напоминают о простых правилах, следуя которым можно избежать заражения COVID-19:

- возьмите за правило протирать руки дезинфицирующим раствором, содержащим более 60% спирта, когда садитесь в машину. Используйте его всякий раз после заправки или прикосновения к другим загрязненным предметам, когда вы не можете сразу же вымыть руки;

- избегайте рукопожатий;

- мойте руки с мылом в течение 10–20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;

- используйте одноразовые салфетки, кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку и сразу ее выбрасывайте;

- используйте одноразовые медицинские маски, избегайте прикосновения рук к лицу.


 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Теги: АЗС  коронавирус  дизель  автомобиль  топливо  бензин  цена 


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