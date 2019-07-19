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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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18 Июля 2019, 16:00 | Регион сегодня |
"Прогресс" выплатит дивиденды
Акционеры ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина", (входящего в холдинг "Вертолеты России") на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2018 года из расчета 879,46 рубля на акцию
Всего на выплату дивидендов будет направлено 1 млрд 426,181 млн рублей (31,14% чистой прибыли за 2018 год), из них «Вертолеты России» получат 1,34 млрд руб. На финансирование инивестпрограммы будет направлено 2 млрд 696,284 млн рублей (58,86% чистой прибыли), на финансирование оборотного капитала - 458,052 млн рублей (10% чистой прибыли), сообщает РИА "Интерфакс".
Теги: Вертолеты России Прогресс
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