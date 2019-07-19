|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 19 Июля, 17:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
ДВ фонд высоких технологий инвестирует в интернет вещей
Средства пойдут на развитие компании, доработку ее продукта, расширение R&D, маркетинг и открытие представительства на о. Русский.
Visitech основан в Южно-Сахалинске в 2015 году двумя бывшими инженерами «Сахалин Энерджи» Рустамом МИЛАНОВЫМ и Сергеем БОБЫЛЕВЫМ, а также бывшим разработчиком ПО в EY и Rover Computers Антоном КИРИЧЕНКО.
Компания является разработчиком и производителем программного обеспечения для промышленной безопасности (Environmental health and safety; EHS). Visitech предлагает промышленным предприятиям полностью оцифровать процессы, связанные с охраной труда и безопасностью на производстве. Продукт компании - ПО - обеспечивает автоматизацию выдачи нарядов-допусков (разрешение на проведение потенциально опасных работ), позволяет контролировать непосредственно производственный процесс с точки зрения безопасности, а также помогает в расследовании и предотвращении происшествий на предприятии, осуществляя предиктивную аналитику.
Среди ее клиентов - «Т-Плюс», «Газпромнефть», «Роснефть», ЧТПЗ, «Мессояханефтегаз», «Магнитогорский металлургический комбинат» и др. Представительства компании открыты в Москве, Калининграде, Нижнем-Новгороде, Алматы. Компания зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Выручка в 2018 году - 123 млн рублей.
Досье «Дальневосточного капитала": Дальневосточный фонд высоких технологий создан в августе 2018 года Фондом развития Дальнего Востока (входит в ВЭБ.РФ), «Роснано» и РВК. Под управлением находится 5 млрд рублей. Сейчас фонд завершает due diligence сразу нескольких проектов: ДФВТ интересно инвестировать в робототехнику, биотехнологии, интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и др.
Все проекты фонда планируется развивать на Дальнем Востоке, масштабируя бизнес портфельных компаний через выход в другие регионы России и за границу.
Средний размер инвестиций фонда составляет от 50 млн руб. до 200 млн руб. Фонд создан во исполнение поручения Владимира Путина о развитии на Дальнем Востоке высокотехнологичных производств и инновационной деятельности.
В июне фонд утвердил первую инвестицию - 75 млн рублей в сервис облачной телефонии для бизнеса Hotlead из Хабаровска.
- БАМ: подарки к празднику
- Сбербанк запустил информационные каналы в Сбербанк Онлайн
- "Будем лазить по лестницам, как Суворов"
- Премьер-министр Индии планирует стать гостем ВЭФ
- Тигриный след Дмитрия МЕЗЕНЦЕВА
- Развитие БАМа и Транссиба выведет на новый уровень качество ремонта локомотивного парка
- ДВ фонд высоких технологий инвестирует в интернет вещей
- "Прогресс" выплатит дивиденды
- В Якутске состоится выездная сессия Восточного экономического форума – 2019
- Более 4000 вакансий предприятий Дальнего Востока представлены на портале АРЧК ДВ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.