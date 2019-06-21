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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 20:08 |
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Премьер-министр Индии планирует стать гостем ВЭФ
Стороны обсудили ход подготовки к участию индийской делегации в V Восточном экономическом форуме, который состоится 4-6 сентября во Владивостоке, сообщает пресс-служба «Росконгресса».
«В этом году в мероприятиях Форума примет участие представительная делегация Индии, которую возглавит премьер-министр Нарендра Моди», - заявил посол Индии.
«Отношения России и Индии охватывают все области сотрудничества, включая политический диалог, сферу безопасности, торгово-экономические и военно-технические связи, энергетику, научные, культурные и гуманитарные обмены, внешнеполитическое взаимодействие. На ВЭФ-2019 Нарендра Моди приглашен в качестве главного гостя, а Индия станет страной - гостем Форума. Уверен, что участие Премьер-министра позволит вывести уровень торгово-инвестиционного взаимодействия между нашими странами в Дальневосточном регионе на новый уровень. Широкое и представительное участие Индии в работе Форума будет способствовать более тесному сотрудничеству наших стран не только в экономической, но и гуманитарной сфере», - заявил Антон Кобяков.
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