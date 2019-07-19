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"Будем лазить по лестницам, как Суворов"

Главы дальневосточных регионов об улучшении делового климата

С 2015 года Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата стал суровой реальностью всех субъектов России. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявляет лучшие практики, стимулируя конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2017 году президент дал поручение дальневосточным регионам попасть в первые три десятка рейтинга к 2020 году. По итогам прошлого года в заветную тридцатку попали только Якутия и Камчатка. Остальным субъектам ДФО предстоит серьезная работа: кого-то от топ-30 отделяет всего несколько позиций, а кому-то придется подниматься с самого низа. Журнал «Дальневосточный капитал» приводит данные об изменении позиций регионов в рейтинге, объявленные в июне на Петербургском международном экономическом форуме, и реакцию губернаторов Дальнего Востока на них.

Амурская область

По итогам 2018 года регион опустился в национальном рейтинге с 35-го на 37-е место.

«Ранее мы инициировали проверку региональных дорог на соответствие и нашли ошибку в статистических данных, устанавливающих нам 75% качества. Несмотря на влияние показателя на позицию региона в рейтинге, мы приняли решение изучить ситуацию по дорогам не на бумаге, а на деле», - губернатор Амурской области Василий ОРЛОВ.

Еврейская автономная область

ЕАО заняла 62-е место в национальном рейтинге, поднявшись с 65-го. Губернатор ЕАО Александр ЛЕВИНТАЛЬ этот успех не прокомментировал, но отчитался перед депутатами о результатах деятельности правительства в 2018 году.

«Задачи развития региона до 2024 года определены положениями майского Указа Президента. Национальные проекты, в первую очередь, направлены на улучшение качества жизни населения. Цель утвержденных региональных проектов - достижение показателей, характеризующих качество жизни населения выше среднероссийских. Обеспечение высоких темпов экономического роста является ключевым условием для устойчивого повышения реальных доходов населения, достижения нового качества жизни людей, кардинального снижения бедности и положительной демографической динамики», - отметил губернатор ЕАО.

Забайкальский край

Регион сдал четыре позиции и по итогам 2018 года оказался на 84-м месте из 85 в национальном рейтинге.

«Есть вопрос к тому, как этот рейтинг рассчитывался. [...] Но он точно говорит о том, что у нас не все в порядке», - заявил врио губернатора Забайкальского края Александр ОСИПОВ на совещании с участием российского бизнес- омбудсмена Бориса ТИТОВА.

Камчатский край

Камчатский край поднялся с 32-го на 28-е место национального рейтинга.

«Позиция Камчатского края в национальном рейтинге - это результат системной работы, проводимой на протяжении последних трех лет. Тот рывок, который был сделан в прошлом году, позволил нам приблизиться к достижению цели, поставленной президентом перед дальневосточными субъектами - попасть в тридцатку лучших. В этом году мы на 28 месте, но, безусловно, на этом нельзя останавливаться. Конкуренция очень высокая и нам нужно очень многое сделать, чтобы удержать и улучшить позиции», - губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН.

Магаданская область

Регион по итогам прошлого года опустился с 44-го места на 52-е.

«Мы отдали национальный рейтинг состояния инвестиционного климата на самотек. Есть вещи, которые мы не знаем, ситуации, которыми мы не владеем. Это недоработка правительства. Кто-то из регионов так или иначе будет последним - это забег до изнеможения по всем показателям. 70% рейтинга - это субъективная оценка предпринимателей. Мы не можем менять законодательство, исходя из ощущений бизнесменов. Закон - не балалайка. Необходимо проанализировать все вопросы, сделать выводы - что с этим делать, как с этим работать? Хочу отметить, что рейтинг идет на стол руководителя страны. Для Дальневосточного федерального округа есть отдельное поручение президента - попасть в 30-ку рейтинга. Есть над чем работать», - губернатор Магаданской области Сергей НОСОВ.

Приморский край

Приморье улучшило позиции, поднявшись с 76-го на 55-е место национального рейтинга.

«21 пункт, на которые поднялся регион в национальном рейтинге, - это совместная работа команды, состоящей из экспертов, органов власти краевого и федерального уровня. Это помощь самого бизнес-сообщества, которое подсказывало приемлемые решения. Рост произошел благодаря открытому диалогу власти и бизнеса, встречам, на которых мы обсуждаем различные вопросы: это, например, подключение к инфраструктуре», - губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО.

Республика Бурятия

Бурятия опустилась в рейтинге с 38-го на 49-е место. Этот факт глава региона не прокомментировал, но выступил с отчетом о работе правительства Республики в 2018 году.

«Это был год очень динамичной работы всего правительства и депутатского корпуса. Нами были найдены и приняты значимые решения по многим стратегическим направлениям. Мы заложили основу для решения проблем с третьей сменой в школах, очередями в детские сады, мы создали предпосылки для роста доходов республики. Реализуется ряд новых инвестпроектов, флагманы бурятской экономики занимаются модернизацией, расширением производства, работают над выпуском новой продукции. Все это - результат наших общих усилий - всех ветвей власти, общества и бизнеса», - глава Республики Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ.

Республика Саха (Якутия)

Якутия значительно улучшила свои позиции и поднялась в рейтинге с 52-го на 22-е место.

«То доверие бизнеса к власти, которое начало появляться, мы обязательно будем сохранять. Сегодня важно, что бизнес начал входить в курс дела по той регуляторной работе, которую проводит правительство. Мы сейчас видим, что более 20% тех нормативных актов, которые вывешиваем, реально получают от бизнеса обратную связь, и 35% предложений бизнеса нами учитывается при принятии окончательного решения по тому или иному административно-правовому акту. Мы считаем, что эта работа тоже будет продолжаться», - глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ.

Сахалинская область

По сравнению с 2017 годом область опустилась с 37-го на 43-е место.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО предложил взять методику АСИ и проводить ежемесячные опросы предпринимателей, чтобы разобраться, какие меры хороши, а какие - не очень. Он назвал эту задачу необычной, но высказал надежду, что через год, когда область войдет в число лидеров, у правительства обязательно спросят, как именно удалось достичь таких показателей. И тогда врио губернатора сможет ответить примером из истории, напомнит про правило Суворова тренироваться перед боем.

«Наиболее яркий пример - это когда брали Измаил. Ну, то есть, побили все рекорды мировые по взятию крепости, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но смысл был такой: построили фрагмент крепости и просто туда лазили с утра до вечера на лестнице, вот мы тоже будем лазить по лестницам, как Суворов, до тех пор, пока мы не станем лучше всех», - отметил врио губернатора Сахалинской области.

Хабаровский край

Регион потерял позиции и опустился с 18-го на 39-е место.

«Я, как глава региона, вижу перед собой задачу реального улучшения инвестиционного климата, особенно в работе с малым и средним бизнесом. Нам необходимо выстроить обратную связь между правительством и деловым сообществом. Мы должны понимать, что бизнес чувствует, чего он хочет, и какие проблемы и трудности перед ним стоят. Знание о проблеме - это первый шаг к ее решению», - губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ.

Чукотский автономный округ

Регион занял 78-е место в рейтинге, поднявшись с 82-го.

«Мы видим, что наши результаты растут - по итогам рейтинга 2019 года число показателей Чукотки, по которым регион включен в группу «А», то есть в лидеры, возросло в 1,5 раза. В высшую группу рейтинга включено 14 показателей округа. Второй год подряд Чукотка получает наивысшую оценку от предпринимателей по мерам государственной финансовой поддержки. На протяжении всего периода проведения рейтинга, то есть в течение четырех лет, Чукотка удерживает лидирующие позиции по оценке процедур получения арендных площадей субъектами малого бизнеса. Наши значения традиционно превышают средние значения по группе «А». По этим показателям и сейчас наша задача - удержать те позиции, в которых мы лидируем, и завоевать новые положительные значения», - отметил губернатор ЧАО Роман КОПИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2019 год.  
 

Теги: бизнес  рынок  инвестиции 


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