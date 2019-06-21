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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 18 Июля, 19:45 |
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В Якутске состоится выездная сессия Восточного экономического форума – 2019
В ходе сессии будут рассмотрены существующие возможности по использованию ресурсов международных финансовых организаций (МФО) в целях реализации инвестиционных проектов Дальнего Востока, участники обменяются опытом привлечения МФО и проработают создание новых механизмов и инструментов для привлечения иностранного капитала для дальневосточных проектов.
Кроме того, выездная сессия ВЭФ в Якутии станет площадкой для укрепления и развития партнерских отношений с международными финансовыми организациями и банками, а также будет способствовать продвижению инвестиционных проектов и поддержке малого и среднего предпринимательства.
Для участия в мероприятии приглашены руководители федеральных министерств и ведомств, госкорпораций, представители международных финансовых организаций, международных банков, крупнейших компаний Японии, Китая, Кореи, консалтинговых организаций, а также руководители регионов Дальнего Востока.
На панельной дискуссии сессии участники обсудят следующие темы:
• Особенности получения Российской Федерацией займа международных банков развития;
• Кредитование регионов и организаций многосторонними банками развития возможности и проблемы;
• Опыт и перспективы реализации инвестиционных проектов регионами Дальнего Востока с участием международных финансовых организаций.
Тема «Создание новых инструментов и преференций для привлечения иностранного капитала для проектов, реализуемых на Дальнем Востоке» вынесена на проработку в группах с экспертами, где участники сессии – представители регионов, МФО, бизнеса и власти смогут детально проработать этот вопрос и попробуют иначе взглянуть на систему привлечения МФО. Республика Саха (Якутия) – регион, в котором были реализованы проекты с участием международных финансовых организаций. Например, совместно с компанией TAHAL GROUP и ООО «СЕСТ Инфраструктурный Консалтинг» реализован проект строительства новых водозаборных и водоочистных сооружений. Сейчас республика ведет переговоры по реализации ряда проектов в сфере транспорта, возобновляемой энергетики, коммунальной инфраструктуры с японским банком JBIC и банком развития БРИКС.
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