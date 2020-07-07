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Сбербанк завершает строительство больницы в Иркутской области
Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф побывал на строительной площадке инфекционного отделения Тулунской городской больницы в Иркутской области, чтобы осмотреть ход работ и оценить готовность объекта к сдаче.
Строительство инфекционного отделения, пострадавшего от разрушительного наводнения, ведется с весны этого года. Социально значимый и крайне необходимый городу объект возводится в сжатые сроки по современной модульной технологии в полном соответствии с международными и российскими требованиями к объектам медицинского назначения.
В данный момент осуществляется подключение объекта к инженерным наружным сетям, ведется благоустройство прилегающей территории.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«С момента общенациональной трагедии в Тулуне прошел уже год, но мы продолжаем оказывать максимальную поддержку жителям города. Мы считаем, что одна из важнейших составляющих социальной обеспеченности любого региона – высококвалифицированная медицинская помощь. Потому мы взяли на себя строительство самой современной больницы в городе. И строим ее в рекордные сроки — с начала работ прошло всего пять месяцев, а уже в сентябре жители Тулуна смогут проходить здесь лечение».
В ходе поездки в Тулун Герман Греф также встретился с врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым и исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Натальей Ледяевой.
Игорь Кобзев, врио губернатора Иркутской области:
«Сегодня мы видим, что наш стратегический партнер, Сбербанк, сделал практически невозможное. Всего за несколько месяцев в Тулуне создан новый инфекционный корпус с самым современным оборудованием. Эта больница станет подарком не только для Тулуна, но и для всей области, так как технологии телемедицины, применяемые здесь, значительно расширят масштабы маршрутизации пациентов. И я говорю слова благодарности Герману Оскаровичу и его команде за то, что поддержали город, пострадавший от наводнения, таким важным строительством. Наша задача теперь — сделать все необходимое по обучению персонала будущей больницы для дальнейшей качественной эксплуатации оборудования и качественного лечения людей».
Наталья Ледяева, и. о. министра здравоохранения Иркутской области:
«Объект уникален не только для Тулуна — он уникален для всей области. Подобных объектов — с такой технологией строительства, таким подходом к организации лечебного процесса и уровню оборудования — сегодня в Приангарье точно нет. Это будет самое современное и самое новейшее инфекционное отделение в регионе. Штатное расписание для этой больницы мы уже создали, ведется работа по утверждению кандидатуры заведующего отделением».
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