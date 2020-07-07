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18 Августа 2020, 15:21 | Регион сегодня |

Расширен список субсидируемых авиарейсов на Дальнем Востоке

В перечень дополнительно субсидируемых маршрутов вошли 42 авиарейса отправлением или назначением в населенные пункты ДФО

По поручению Президента РФ Владимира Путина Правительство России расширило географию авиарейсов на Дальнем Востоке, субсидируемых за счет федерального бюджета. Соответствующее постановление Правительства с внесением изменений в постановление Правительства от 25 декабря 2013 года №1242​  подписал премьер Михаил Мишустин.

Приоритетное право на субсидии по новому перечню имеют компании, которые используют современные российские самолеты и перевозчики, чьи маршруты софинансируются регионами.

«Региональные авиаперевозки на Дальнем Востоке и в Арктике – одна из тем, которой мы уделяем особое внимание. Это то, без чего Дальний Восток не может развиваться экономически, без чего нельзя говорить об улучшении социального самочувствия населения. И отдельное внимание нужно уделить отрасли, поскольку региональные авиакомпании на фоне распространения новой коронавирусной инфекции попали в число наиболее пострадавших отраслей экономики. Этим вопросом мы также занимаемся», - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В перечень дополнительно субсидируемых маршрутов вошли 42 маршрута отправлением или назначением в населенные пункты Дальневосточного федерального округа. Из них 12 по Забайкальскому краю, это — Якутск — Чита, Краснокаменск — Иркутск, Газимурский Завод — Иркутск, Чита — Нижнеангарск, Чита — Нерюнгри, Чита — Алдан, Иркутск — Чара, Улан-Удэ — Чита, Чита — Благовещенск, Красный Чикой — Иркутск, Чита — Таксимо, Чита — Братск.

Отметим, что в июле Правительство приняло решение о выделении из резервного фонда на субсидии 3 млрд рублей субсидий на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети. Это позволит снизить цены на билеты по отдельным направлениям. Ожидается, что благодаря такому решению услугами авиаотрасли дополнительно воспользуются около 450 тысяч человек.

«Правительством РФ были выделены средства резервного фонда и сейчас внесены изменения в Правила предоставления субсидий для расширения маршрутной сети», – пояснил Александр Козлов.

Напомним, что по итогам прошедшего в начале августа совещания Юрий Трутнев дал поручение Росавиации совместно с Минэкономразвития России и авиакомпаниями, работающими на территории Дальнего Востока и Арктики, проанализировать эффективность предоставляемых авиаперевозчикам мер поддержки и представить предложения по внедрению дополнительных мер поддержки для обеспечения бесперебойной работы авиакомпаний. «Нужно проанализировать, какой объем средств необходимо предоставить из федерального бюджета для поддержки авиаперевозчиков. По итогам анализа разработать предложения по мерам поддержки и сделать соответствующий доклад в Правительство», – говорил вице-премьер.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Дальний Восток  авиаперевозки  субсидии 


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