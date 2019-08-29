|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Сентября, 10:53 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В День тигра во Владивостоке будет временно ограничено движение автомобилей
Движение и парковка автотранспортных средств будет ограничено на следующих участках дорог:
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Советской с 10:20 до 13:20;
- по Океанскому проспекту: от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Светланской с 11:50 до 14:00;
-по улице Алеутской: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей 1-й Морской с 11:50 до 14:00;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Уборевича до пересечения с улицей Алеутской.
Также с 6 до 23 часов движение ограничат на территории парковки возле администрации Приморского края, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Осуществление объезда будет осуществляться по улицам Уборевича, Алеутской, переулку Павленко, проспектам Красного Знамени и Партизанскому.
Напомним, что День тигра во Владивостоке в этом году будут отмечать 28 и 29 сентября. В эти дни в дальневосточной столице пройдут различные праздничные мероприятия. Жители и гости города смогут принять участие в масштабном праздничном шествии, работе локальных площадок, а также посмотреть концерт, хедлайнерами которого станут популярные группы «Серьга» и Uma2rman.
- "Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма
- Инвесторов приглашают в проект строительства гостиничного этнографического комплекса в Комсомольске-на-Амуре
- Во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День тигра
- В День тигра во Владивостоке будет временно ограничено движение автомобилей
- Во Владивостоке 500 млн рублей пустили на строительные леса и фасады
- Во Владивостоке на ВЭФ выпили две тонны березового сока
- SberCloud внедрил "Монитор мэра" в Петропавловске-Камчатском
- Сбербанк запускает оплату по QR-коду на территории Дальнего Востока
- Дальний Восток: перемены на инвестфронте
- "Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.