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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Сентября, 10:53 |
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Во Владивостоке начался прием заявок на участие в шествии на День тигра
К участию в нем приглашаются школьники, студенты, представители общественных объединений, организаций различных форм собственности и другие желающие жители и гости города. Прием заявок продлится до 25 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Маршрут ежегодного шествия традиционно проследует по Океанскому проспекту – от Дворца детского творчества до центральной площади, где будут работать локальные площадки, а вечером организована концертная программа. Хедлайнерами мероприятия станут музыкальные группы «Серьга» и Uma2rman.
Для участия в конкурсе колонн необходимо зарегистрироваться по ссылке. Коллективы, которые будут признаны самыми яркими и музыкальными, получат дипломы и денежные сертификаты от АНО «Амурский тигр». Кроме того, принять участие в шествие может любой желающий вне зависимости от конкурса.
Критерии оценки участников шествия:
единая концепция колонны;
соответствие экологической («тигриной») тематике;
яркость оформления колонны и участников шествия;
количество участников в колонне;
наличие визуальных материалов (плакаты, флажки, транспаранты и т. д.);
оригинальная подача во время прохождения в шествии;
сохранение (удержание) расстояния не более 3-х метров между колоннами.
Узнать более подробную информацию можно в управлении по делам молодежи администрации Владивостока по тел. 222-08-38.
Напомним, краевой центр стал первым городом в мире, где стали отмечать праздник «День тигра». Если в 2000 году всего лишь несколько десятков энтузиастов, одетых в самодельные костюмы тигров, прошли по улицам с плакатами, то уже в 2001 году в шествии стали принимать участие несколько десятков тысяч человек, а шествие стало похожим на красочный карнавал. Акция стала особенно масштабной после того, как в администрации Владивостока Дню тигра был придан статус официального городского праздника.
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