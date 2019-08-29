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Девять дальневосточников стали участниками программы "Лидеры научно-технологического прорыва"

В Московской школе управления СКОЛКОВО стартует новая образовательная программа "Лидеры научно-технологического прорыва"

В Московской школе управления СКОЛКОВО начинается образовательная программа «Лидеры научно-технологического прорыва» для руководителей научных организаций и образовательных организаций высшего образования.

Целью программы «Лидеры научно-технологического прорыва» является развитие управленческих компетенций для эффективного управления и реализации комплексных проектов в сфере науки и образования. Она предназначена для формирования стратегического управленческого корпуса научно-технологического прорыва и создания проектов трансформации управления исследовательской деятельности, в соответствии со Стратегией научно-технологического развития (СНТР) и нацпроектом «Наука».

Образовательная программа включает в себя изучение перечня тем: глобальные вызовы и мировая исследовательская повестка, научная политика, изучение кейсов и бенчмарков мировых национальных научно-технологических стратегий, международные научные кооперации, методы и технологии исследовательской работы, технологическое предпринимательство, и т.д. Управленческий блок компетенций  включает изучение тем: личная эффективность руководителя, управление коллективом, работа в команде, ведение переговоров и управление конфликтами.

В программе участвуют представители 36 регионов. Всего 157 участников примут участие в этом масштабном проекте. Из Дальневосточного федерального округа на программу поступило девять человек, из них по четыре человека из Приморского и Хабаровского краев, а один их Республики Саха-Якутия.

Ольга Назайкинская,  Директор Центра трансформации образования СКОЛКОВО, Директор Программы:

«Образовательная программа «Лидеры научно-технологического прорыва» дает возможность руководителям научных организаций и университетов не только получить самые передовые знания в области управления, но и применить их непосредственно на практике - в ходе разработки проектов развития для научно-исследовательской сферы. Участники программы встретятся с ведущими российскими и мировыми экспертами в области управления научно-исследовательской деятельностью и сферы высшего образования, много времени посвятят проектной работе, в том числе с участием лиц, принимающих ключевые решения по научно-технологической повестке страны, пройдут серию тренингов управленческой эффективности и психофизиологической готовности.

Мы получили более 600 заявок на участие в программе со всей страны. Конкурс на программу составил 4 человека на место. Треть участников - представители высшей школы, две трети - лидеры научный организаций. Развитие управленческих команд и формирование стратегического управленческого корпуса научно-технологического прорыва будет способствовать развитию системы управления ключевых областей, необходимых для реализации задач научно-технологического развития РФ и обеспечения глобального превосходства российских образовательных и научных организаций». 

Московская школа управления СКОЛКОВО выиграла конкурс на разработку и проведение образовательной программы в рамках проекта «Совершенствование кадрового потенциала руководящего состава научных и образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности».

Алексей Медведев, Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации:

«Важным является то, что участники программы будут постоянно коммуницировать с ведущими представителями отрасли, изучать кейсы передовых мировых практик и анализировать, каким образом можно применить предоставленный опыт в России». 

Программа «Лидеры научно-технологического прорыва» состоит из 5 модулей, которые пройдут на кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО. Программа сочетает лекционные, практические занятия и дистанционную работу в межмодульный период. Обучение завершится защитой проектов перед экспертной комиссией с детальной разработкой дорожной карты изменений. Выпускники программы «Лидеры научно-технологического прорыва» получат дипломы о повышении квалификации.

Досье "Дальневосточного капитала": Московская школа управления СКОЛКОВО – одна из ведущих частных бизнес-школ России и СНГ, основанная в 2006 году по инициативе делового сообщества. В состав партнеров-учредителей школы входят 8 российских и международных компаний и 11 частных лиц, лидеров российского бизнеса. Линейка образовательных программ Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития – от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки. В 2019 году бизнес-школа СКОЛКОВО получила международную аккредитацию EQUIS, которая является одной из самых престижных среди международных аккредитаций образовательных учреждений. На сегодняшний день ее имеют только около 1% бизнес-школ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Лидеры научно-технологического прорыва 


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