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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Аэрофлоту" приказано летать "плоско" и долго
«Что касается «плоских» тарифов, никто не собирается их отменять. «Аэрофлот», он просто так немножко нагнетает, выдавливая из правительства деньги на организацию этих полетов. Мы будем это делать и дальше. - заявил президент РФ Владимир ПУТИН на 15-й ежегодной пресс-конференции. - Более того, эта программа расширяется - не только за счет Дальнего Востока, но и за счет других регионов. Но, в целом, конечно, нам просто чего нужно добиваться? Роста доходов граждан, которые растут у нас очень медленно, и снижения издержек при перевозках. Таким образом, можно будет снижать и тарифы. Но пока глобальных изменений не наступило, эти программы будут продолжаться», - заверил президент.
Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ позже подчеркнул, что программа субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке будет продолжена.
«Эта программа будет продолжаться и в части субсидирования маршрутов, и внешних, на территорию других субъектов РФ, в центр России, и внутренних, будет продолжаться программа и по «плоскому» тарифу. Денег на субсидирование пока, к сожалению, выдали не столько, сколько необходимо, но мы уже начали в правительстве обсуждение. Уверены в том, что будем добавлять это до показателей плюса к предыдущему году», - сказал г-н Трутнев в эфире на телеканале «Россия-24» (ВГТРК) 30 декабря 2019 года.
Он отметил, что «плоскими тарифами» зачастую пользуются компании, которые привозят вахтовиков на Дальний Восток.
«Вот мы потихонечку будем лишать их этой возможности, потому что все-таки эти деньги выделяются для жителей Дальнего Востока. Что касается перевозки вахты. Если компании не хотят создавать условия для жизни людей на Дальнем Востоке, а мне казалось, что так гораздо правильнее, то пусть возят за счет собственной прибыли, собственных средств», - сказал вице-премьер.
«Плоские», то есть не меняющиеся в течение года тарифы, «Аэрофлот» ввел в 2015 году, в 2018 году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания «Россия». В настоящее время тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф «Аэрофлота» в города ДФО и обратно - 26,1 тыс. рублей, «России» - 23 тыс. рублей. По версии «Аэрофлота», это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в августе прошлого года заявил, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от «плоских» тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Позднее о необходимости реформирования системы заявил и глава Минтранса РФ, председатель совета директоров «Аэрофлота» Евгений ДИТРИХ, который назвал ее «тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток».
Олег КЛИМЕНКО.
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