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Центр ядерной медицины откроется в Бурятии
В Бурятии на учете в Республиканском онкологическом диспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов с онкологическими заболеваниями, ежегодно в регионе регистрируется более 3 тыс. случаев заболевания раком - в 16,5% случаев болезнь регистрируется на поздней стадии. При этом ближайшие к республике медицинские центры, обладающие необходимыми технологиями для ранней диагностики, расположены в Красноярске и Хабаровске.
Эксперты Главгосэкспертизы России рассмотрели проектно-сметную документацию на создание в Улан-Удэ Центра ядерной медицины, где также будут производить препараты, необходимые для диагностики онкологических и кардиозаболеваний на ранней стадии. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.
Центр позволит проводить ежегодно более 7 тыс. исследований по ранней диагностике и определению распространенности процесса при злокачественных ново- образованиях, а также диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ранее стоимость проекта оценивалась в размере более 1 млрд рублей, финансирование планируется за собственные средства застройщика - ООО «Центр ядерной медицины Улан-Удэ» и бюджетных средств. Медучреждение расположится в Октябрьском районе города, оно будет занимать четырехэтажное здание общей площадью более 2,2 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на 2021 год.
- Центр ядерной медицины откроется в Бурятии
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