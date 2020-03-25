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Полторы тысячи километров грязи обнаружены в дальневосточных реках
Полторы тысячи километров грязи обнаружили в дальневосточных реках за первый месяц космического мониторинга специалисты-экологи из Центра спутникового мониторинга и гражданского контроля и экологической коалиции «Реки без границ».
В Амурском филиале Всемирного фонда дикой природы (WWF) подвели итоги первого месяца спутникового мониторинга загрязнений рек на Дальнем Востоке. Мониторинг организован WWF России при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Начиная с 15 мая, обнаружено 42 случая загрязнения водных объектов в трех дальневосточных регионах, общая протяженность загрязнений составила 1510 километров. По всем выявленным фактам подготовлены и направлены заявления в территориальные органы Росприроднадзора с просьбой установить причины и источник загрязнения, а также принять меры к предприятиям, допустившим загрязнение рек.
Лидером по выявленному числу загрязнений является Амурская область – за первый месяц экологи зафиксировали в этом регионе 34 случая загрязнения водных объектов общей протяженностью 1321 км. В Забайкальском крае удалось обнаружить 4 факта загрязнений общей продолжительностью 130 км, на Камчатке – тоже 4 случая общей протяженностью загрязнения 59 км.
«Формально в Камчатском крае шлейфы загрязнений идут от участков добычи платины, а не золота, — отмечает российский координатор экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов. – Однако с учетом того, что на Камчатку уже заходят первые предприятия по добыче россыпного золота, легендарная чистота камчатских рек может остаться только в воспоминаниях старожилов – впрочем, как и рыбный промысел. Нельзя добывать из реки ценную рыбу и золото одновременно».
Экологи предполагают, что в большинстве случаев загрязнения могут являться следствием деятельности многочисленных предприятий, осуществляющих на реках добычу россыпного золота.
«В последние годы в регионах бассейна Амура резко возросло количество лицензий, выдаваемых на разведку и добычу россыпного золота и увеличилось количество предприятий, ведущих эту деятельность. Так, к примеру, в Амурской области в 2017 году старателями была получена 81 лицензия на деятельность, связанную с разведкой, поиском и добычей россыпного золота, в 2018 – 220, в 2019 – уже 258. Аналогичная картина наблюдается в Хабаровском крае, где количество выданных лицензий возросло с 25 в 2017 году до 77 в 2019, — говорит руководитель отдела зеленой экономики Амурского филиала WWF России Ирина Линдберг. — Причем, значительное количество лицензий выдается на участки, расположенные на реках, где ранее добыча золота не велась».
Космический мониторинг показывает, как от участков, на которых начинается добыча золота, тянутся вниз по течению ранее чистых рек шлейфы загрязенной взвесью воды. Данные космоснимков подтверждаются и местными жителями, которые бьют тревогу по поводу возрастающего количества случаев загрязнений, и сотрудниками государственных природоохранных органов, проводящих проверки по заявлениям, подаваемым по результатам космического мониторинга.
В этом промывочном сезоне экологи открыли электронную приемную на специальном веб-сайте «Золотари», чтобы собирать жалобы местных жителей на загрязнения рек от деятельности нерадивых старателей – «золотарей», как их часто называют за спускание грязи в реки.
«Важно не просто фиксировать каждый случай загрязнения рек, но и выявлять причину загрязнений и виновников таких природоохранных нарушений, — убежден директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. – Количество выявленных фактов загрязнения снова выросло. И даже там, где старатели не нарушили технологии проведения работ, их деятельность может быть причиной замутнения рек. Нарушенный почвенный слой, нерекультивированные территории, нарушенные русла рек – все это источник повышенной мутности воды. Последние годы мы видим резкий скачек количества выдаваемых лицензий на разведку и добычу россыпного золота на ранее не освоенные территориях и в бассейнах рек, которые «промыли» десятилетия назад. Результат виден из космоса. Пора задуматься — стоят ли прибыли, измеряемые сотнями тысяч, ущерба природе, который исчисляется десятками миллионов рублей и восстанавливается десятилетиями».
WWF России считает, что недостаточно пресекать уже совершаемые нарушения при добыче золота, необходимо предпринимать меры по их недопущению и снижению наносимого добычей золота ущерба. В частности, ограничить выдачу лицензий на реки, ранее не затронутые добычей россыпного золота; участки, примыкающие к ООПТ; расположенные вблизи населенных пунктов или имеющие особое природоохранное или хозяйственное значение; увеличить роль мнения местного населения и органов власти в принятии решений о начале разработки золота на том или ином участке; ужесточить меры ответственности, применяемые к старателям – нарушителям природоохранного законодательства.
В этом году спутниковый мониторинг дальневосточных рек ниже по течению от участков добычи россыпного золота проводится Всемирным фондом дикой природы – WWF России при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
На фото: Пример загрязенной реки в Селемжинском районе Амурской области: на переднем плане – чистая река, на заднем – загрязненная ©Евгений Рогалев
Журнал "Дальневосточный капитал"
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