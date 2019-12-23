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20 Января 2020, 05:20 | Регион сегодня |

Резидент ТОР "Хабаровск" открыл новое производственное направление

Хабаровский завод каменной ваты "ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток", резидент территории опережающего развития приступил к выпуску важной для региона продукции – судостроительной изоляции

В компании считают, что увеличить инвестиции в развитие и расширение производства позволили налоговые льготы. Общий объем инвестиций в модернизацию предприятия за четыре года составил 152 млн рублей, а всего в реализацию проекта инвестор вложил 2 млрд рублей, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Наш завод – относительно молодое предприятие. При его строительстве все производственные линии были укомплектованы новейшим оборудованием, на которое в тот момент было потрачено 980 млн рублей. Но мы не останавливаемся и продолжаем постоянно совершенствовать наши технологии. В прошлом году на модернизацию производственных мощностей направили 28 млн рублей. Привлекать необходимое финансирование мы можем благодаря налоговым льготам, что позволяет открывать новые значимые для региона направления», - подчеркивает генеральный директор ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» Павел Пашков.

В 2019 году резидент ТОР «Хабаровск» приступил к выпуску судостроительной изоляции. Открытие нового направления позволяет насытить стабильно высокий спрос на этот вид продукции на рынке дальневосточного региона. Здесь сконцентрировано большое количество судоремонтных и судостроительных предприятий, строится новая крупная верфь «Звезда». В ближайшие пять лет рост потребления судостроительной изоляции в ДФО обеспечит производство судов для Северного морского пути, а также реализация проекта Ямал СПГ и развитие инфраструктуры для добычи и транспортировки нефти.

«Активное развитие завода способствует росту количества рабочих мест в регионе и обеспечивает высокий уровень оплаты труда, - отмечает директор АО «УК ТОР «Хабаровск» Ирина Серова. - Так, численность персонала на предприятии, созданном в рамках соглашения с АО «КРДВ», по данным резидента, сегодня составляет чуть более 150 человек, а средняя зарплата равна 61 553 рублям. Для сравнения – средний уровень заработной платы в Хабаровском крае оценивается Росстатом в 48 463 рубля».

Деятельность «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» создает в отрасли мультипликативный эффект: каждое рабочее место на предприятии позволяет дополнительно занять до восьми человек в смежных отраслях, таких как поставки сырья, транспорт, обслуживающие организации.

«ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» (дочерняя компания Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ) стал резидентом ТОР «Хабаровск» осенью 2015 года. Сегодня предприятие выпускает около 500 наименований современных теплоизоляционных материалов, изготавливаемых по ваграночной технологии, для промышленного и жилищного строительства, а также судостроительной, технической изоляции и огнезащиты.

Объем производства ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» за 2019 год увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом. При этом доля экспортной продукции за год выросла в два раза. В числе зарубежных потребителей минеральной изоляции - Китай, Сингапур, Тайланд, Канада, Япония и Новая Зеландия. Рост популярности отечественных теплоизоляционных материалов за границей вызван их высоким качеством и удобством транспортировки в страны АТР. В России основные поставки завод осуществляет в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ТОР  Хабаровск 


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