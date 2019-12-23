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В Приморье территория порта "Славянка" займет 131 га
Корейская компания Hyein E&C представила предварительное технико-экономическое обоснование развития порта Славянка – якорного проекта международного транспортного коридора "Приморье-2". ПредТЭО было разработано с участием Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
Площадь территории, на которой будет реализован проект составит 131 га. Инициатором проекта с российской стороны выступает компания «Беркут», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по Развитию Дальнего Востока и Арктики.
По словам генерального директора АНО АПИ Леонида Петухова, по предварительным оценкам, объем инвестиций в строительство специализированного контейнерного и зернового терминала составит 450-540 млн долларов США. «Проект направлен на развитие многоцелевого терминала, включающего создание контейнерных и зерновых причалов; ремонта верфи– судоремонтного завода «Славянка», развитие порта Нерпа, строительства экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа годовой мощностью 1 млн тонн», - пояснил он.
Как пояснил Леонид Петухов, «Приморье-2» – это, в основном, проект развития, финансируемый инвестором, требующий инвестиционного проекта развития, в котором будут совместно участвовать российские и корейские компании. Корея получит выгоду от соглашения об инвестициях в сферу услуг в виде получения доступа к российскому рынку, в то время как Россия может добиться модернизации секторов услуг. По мнению корейской стороны, проект развития порта «Славянка», в котором участвуют корейские компании, будет играть решающую роль в реализации политики Северного экономического сотрудничества правительства Республики Кореи.
Ожидаемый мультипликационный эффект, достигаемый в следствии развития и эксплуатации порта Славянка, привлечённый за счёт производства, составит 5,9 млрд долларов США, с приростом добавленной стоимости до 2,8 млрд долларов США и обеспечит рабочие места для 100,9 тыс. человек.
Напомним, МТК «Приморье–2» предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. В частности, его основной маршрут – Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия).
Фото: www.investvostok.ru
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