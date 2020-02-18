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20 Февраля 2020, 09:00 | Регион сегодня |

Сбербанк повышает грамотность

Лекции по актуальным финансовым инструментам прочитали специалисты банка в вузах страны

В течение недели, приурочив мероприятия ко Дню студентов, руководители Сбербанка читали лекции, открывая перед студентами огромные возможности мира финансов и существенные риски, которые неизбежно поджидают человека несведущего.

Такие встречи прошли в более чем 100 вузах страны. На Дальнем Востоке руководители региональных отделений ПАО Сбербанк побывали в 10 высших учебных заведениях, со многими из которых уже давно поддерживает тесные деловые связи. Председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанка Дмитрий СУХОВЕРХОВ провел лекцию во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Ее тема «Как стать финансово грамотным человеком».

Эксперт Сбербанка рассказал молодым людям о личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском, поэтому в ходе лекции обсуждались и эти темы: какие финансовые риски существуют, как ими можно управлять, как не стать жертвой мошенников, какие методы социальной инженерии используют преступники.

- Реалии современной жизни таковы, что необходимо не просто знать базовые понятия из мира финансов, но и уметь грамотно пользоваться финансовыми инструментами и управлять связанными с ними рисками. Наши лекции - это отличная возможность в доступной форме донести до студентов основы этой науки и заинтересовать молодое поколение самостоятельно изучать эту тему, - комментирует Дмитрий Суховерхов.

Студентов интересовали ипотека, возможность в будущем устроиться на работу в ведущий банк страны, не планирует ли банк в связи с переводом большинства услуг в онлайн сокращать количество офисов. По словам Дмитрия Суховерхова, для банка важна обратная связь, а в данном случае она имеет особое значение, ведь диалог идет с аудиторией, изначально нацеленной на современные финансовые инструменты.

По словам председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк, именно общение со студентами доставляет ему лично особое удовольствие.

- В моем понимании, повышение финансовой грамотности населения - это комплексная задача, а со стороны Сбербанка - это еще и выполнение социальной функции. С каждой аудиторией мы выстраиваем свой диалог: для более старшего поколения важно просто донести возможности различных финансовых инструментов, отвечающих их потребностям. Студентам многое уже знакомо, и мне особенно понравилось то, что молодежь делает какие-то неявные выводы и задает вопросы, которые не напрямую вытекают из того, о чем я говорил. Это важно - готовность слышать, находить взаимосвязи, логически мыслить. Именно эти навыки, а не просто большой объем информации, которую нужно запомнить, будут определять успешность в будущем.

- Встречи с первыми лицами таких мощных финансовых учреждений, как Сбербанк, вызывают у студентов и особый интерес, и определенный энтузиазм, - говорит ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева. - Но этим наше партнерство не ограничивается. Мы уже ведем ряд совместных проектов. Со следующего года откроем новую образовательную программу: прикладная математика - цифровая экономика. Это будет отличная коллаборация вуза и Сбербанка, который готов делиться со студентами своими компетенциями, ставить перед ними практические задачи и организовывать для будущих специалистов практику.

Сбербанк, являясь лидером цифрового развития в России, делает на сотрудничество с вузами особую ставку. Так, на Дальнем Востоке банк активно сотрудничает с Дальневосточным федеральным университетом, где принял участие в открытии Школы цифровой экономики.

Повышение финансовой грамотности студентов - это долгосрочная, развивающаяся программа, позволяющая вовлекать молодых людей в финансовый мир.  

Лариса ЛАРИНА

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2020 год.

Теги: Сбербанк 


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