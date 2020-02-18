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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 20 Февраля, 11:16 |
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Аккредитив безопасности
Безопасность и своевременность расчетов за продаваемую или приобретаемую недвижимость - самые ответственные и волнительные моменты сделки. Случаев мошенничества в этой сфере до сих пор немало. При том, что банки уже давно предложили различные решения, обеспечивающие спокойствие сторон сделки, аккредитив от Сбербанка можно считать одним из наиболее эффективных. Что, собственно, по достоинству оценили и клиенты банка.
- В настоящее время использование аккредитива в сделках с недвижимостью приобретает особую популярность у юридических лиц. Мы отмечаем, что именно в этой сфере формируется массовый спрос на расчеты с помощью подобного инструмента, - говорит директор управления торгового финансирования и документарных операций Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Роман БАЛАШОВ. - Востребованность услуги обусловлена ее базовым преимуществом: и покупатель, и продавец могут обезопасить расчеты и гарантированно получить недвижимость или денежные средства за нее. Популярности аккредитиву при сделках с недвижимостью добавляют простота его использования и конкурентные тарифы банка.
Гарантом следки в этом случае выступает банк. Стороны договора купли/продажи недвижимости - будь то жилье или коммерческие помещения - могут не беспокоиться: на протяжении всего времени, пока договор не исполнен, средства покупателя хранятся на недоступном сторонам специальном счете, а платеж осуществляется только в случае предоставления продавцом подтверждающих совершение сделки документов. При этом Сбербанк, выпустивший аккредитив, дополнительно проверит предоставленные продавцом документы.
Учитывая возрастающий спрос на подобный инструмент как со стороны покупателей, так и стороны продавцов в Сбербанке приняли решение обособить покупку/продажу недвижимости юридическими лицами и предпринимателями в отдельное направление относительно всех сделок с аккредитивами. Аккредитивы, используемые в сделках с недвижимостью, для этой категории клиентов выделены в отдельную группу продуктов. Одновременно с этим были унифицированы перечень необходимых документов и процедура таких сделок, а тарифы для юридических лиц теперь не отличаются от тарифов для физических лиц.
Как результат, аккредитивы в недвижимости стали гораздо проще в использовании, что немаловажно. Тем более, что специалисты Сбербанка помогут не только подготовить документы для открытия аккредитива, но правильно «вписать» его в договор купли/продажи.
Сегодня практически все услуги юридические лица - клиенты Сбербанка могут получить онлайн. И это обеспечивает особое удобство для покупателя недвижимости, поскольку он также может открыть аккредитив в «Сбербанк Бизнес Онлайн» без посещения банка. При этом продавец может предоставить документы для оплаты в электронном виде. Если же продавец не является клиентом Сбербанка, он может предоставить документы в любой его офис. Согласитесь, это очень удобно, если продавец и покупатель находятся в разных регионах.
Имеет значение и скорость проведения операций. Как поясняет Роман Балашов, Сбербанк откроет аккредитив уже в день получения заявления покупателя, а оплатит его не позднее следующего дня после получения документов от продавца.
Наиболее конкурентным предложением на рынке аккредитив в недвижимости от Сбербанка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей делает и его цена. Так, для жилой недвижимости оформление с условием «все включено» для юрлиц имеет фиксированный тариф - 2 тысячи рублей. В случае с коммерческой недвижимостью пользование аккредитивом обойдется в 0,1% от суммы сделки - минимум 10 тыс. рублей. При стоимости объекта недвижимости более 100 млн рублей банк предложит индивидуальные условия.
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Лариса ЛАРИНА
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