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20 Февраля 2020, 11:30 | Регион сегодня |

Сбербанк приглашает в цифровой мир

Правительство Приморского края и ПАО Сбербанк утвердили совместную "дорожную карту" по цифровизации региона. Документ был подписан по итогам "цифрового дня", прошедшего в правительстве края

Порядка 100 представителей государственной и муниципальной власти приняли участие в мероприятии, на котором обсудили глобальный тренд - цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка для решения инфраструктурных задач регионов.

«У нас есть решения практически для любых вопросов, которые сегодня возникают в работе органов власти, и мы рады предложить имеющиеся у нас компетенции и технологии по цифровизации правительству Приморского края, - говорит председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий СУХОВЕРХОВ. - У нас достаточно большой опыт взаимодействия с регионами. К примеру, нами внедрена программа «Amelia» в правительстве Магаданской области, обеспечивающая цифровое управление снабжением канцтоварами, автомобильным транспортом; на Камчатке уже работает «Монитор мэра», позволяющий контролировать деятельность уборочной дорожной техники».

Ряд инициатив, предложенных Сбербанком, уже внедряются в Приморье. В 2019 году запущен совместный проект по автоматизации системы оплаты проезда в общественном транспорте Владивостока, в планах - запустить его в других крупных городах края. Еще один проект, нашедший отклик у правительства Приморья, был предложен АО «Расчетные решения».

«Облачный биллинг БРИС ЖКХ способствует обеспечению повышения прозрачности начислений в сфере ЖКХ, и, как следствие, росту уровня безопасности и надежности, доступности и качества оказываемых услуг. Платформа позволяет передавать показания счетчиков дистанционно, отказавшись от бумажных квитанций, посредством мобильного приложения, имеет многофункциональный личный кабинет, в котором будут отображаться все платежи и начисления по части ЖКХ в формате Единого платежного документа (ЕПД), - прокомментировал Алексей МАХОВ, Управляющий директор дивизиона ЖКХ АО «Расчетные решения» (дочерняя компания Сбербанка).

Особая тема - цифровизация социальных сфер. Проекты дочерних компаний Сбербанка «Видеонаблюдение» и «Голосовые сервисы» направлены на повышение безопасности в учебных заведениях и пропускной способности в медицинских учреждениях. «Умный и Безопасный город» наполняется функциями в зависимости от региона и его потребностей: от «умных остановок» до системных решений по мониторингу работы коммунальных служб, экологического мониторинга и систем безопасности.

«Цифровизация - это не отдельная отрасль, она касается всех направлений деятельности: образования, здравоохранения, культуры и пр. Мы хотим воспользоваться опытом Сбербанка, чтобы так же позитивно изменить себя в качестве предоставления государственным услуг», - отметила первый вице-губернатор Приморского края - председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.

Она подчеркнула, что реализация национального проекта «Цифровая экономика» для краевой власти сейчас - среди приоритетных задач, и поблагодарила Сбербанк за обучающую встречу. 

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2020 год.

Теги: Приморский край  Сбербанк 


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