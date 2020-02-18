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Дальневосточный капитал № 01, 2020
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20 Февраля 2020, 13:11 | Регион сегодня
Генпрокуратура займется ипотекой под 2%
Представители Генпрокуратуры и Минстроя в феврале войдут в штаб проектного офиса по ипотеке под 2%, рассказал на заседании штаба глава Минвостокразвития Александр Козлов
Представители Генпрокуратуры и Минстроя в феврале войдут в штаб проектного офиса по ипотеке под 2%, рассказал на заседании штаба глава Минвостокразвития Александр Козлов.
По словам министра, ведомства должны помочь в решении таких проблем, как нехватка жилья и возможное завышение цен на квартиры.
«Некоторые банки не берут заявки у людей. Зачем ипотека, когда жилья в регионе нет? Удивительно слышать и читать такие заявления. Есть поручение, данное вице-премьером, полпредом президента на Дальнем Востоке Юрием Петровичем Трутневым, которые мы с вами получили», - сказал он.
Теги: ипотека генпрокуратура
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