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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На въезде на остров Русский введут новую схему движения
Здесь автомобилисты смогут двигаться как прямо, без выезда на круговое движение, так и по кольцу. Накануне, 19 августа, дорожные службы Владивостока приступили к асфальтированию участка дороги, где в ближайшие дни будет организовано прямое движение, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
«На острове Русский проводится реконструкция дорожного кольца. Данное изменение подразумевает возможность прямого проезда в сторону кампуса ДВФУ без выезда на круговое движение. При необходимости разворота водителям транспортных средств, находящихся на круговом движении, необходимо будет остановиться перед дорожным знаком 6.16 «Стоп» и уступить транспортным средствам, движущимся прямо», - рассказали в отделе организации дорожного движения городской администрации.
Уже в ближайшие дни на участке будут установлены необходимые дорожные знаки. Эти работы проведут специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий».
К слову, на Университетском проспекте в этом году в районе поворота на Канал планируется также установить светофор.
Администрация города просит автолюбителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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