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Вторник| 20 Августа, 23:37 |
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Транспортную карту во Владивостоке теперь можно приобрести на площади Семеновской
Теперь она продается и в киоске на площади Семеновской. С помощью такой карты можно рассчитаться за проезд в общественном транспорте, где установлен терминал безналичной оплаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Транспортную карту во Владивостоке теперь можно приобрести на площади Семеновской
Как сообщили в автоматическом диспетчерском центре (АДЦ), транспортную карту во Владивостоке сегодня можно приобрести по следующим адресам:
на верхней площадке фуникулера;
в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцветы»);
в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5);
на площади Семеновской.
«Введение в действие транспортной карты, которую мы еще называем билетом длительного пользования, проходит в тестовом режиме, - подчеркнула директор АДЦ Татьяна Бердникова. – Мы напечатали 1000 экземпляров, и теперь будем наблюдать, каким спросом она пользуется у пассажиров. Если поймем, что достаточно высоким, сделаем заказ еще на необходимое количество».
Стоимость транспортной карты составляет 100 рублей. Пополнить ее можно в любом отделении и терминальной структуре Сбербанка: банкоматах, информационно-платежных терминалах, а также через ресурс «Сбербанк Онлайн».
Стоимость проезда по единой транспортной карте составляет 23 рубля. Как и в случае с банковскими картами, пассажиру необходимо лишь коснуться картой терминала. По единой транспортной карте можно совершать не более 15 поездок в течение одних суток.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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