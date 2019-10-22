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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Декабря, 17:30 |
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Из обязательного постановления Владивостокского Городского Совета Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов № 3
«Не допускаются к проезду в вагонах трамвая и автобусах:
а Лица находящиеся в состоянии опьянения;
б Арестованные в сопровождении конвойных;
в Милиционеры или красноармейцы с винтовками и лица с охотничьими ружьями в неразобранном виде;
г Лица одержимые явно заразной болезнью;
д. Лица женского пола в шляпах с острыми шпильками без наконечников.
Воспрещается:
Курение табаку как внутри вагонов и автобусов, так и на площадках;
Плевать внутри вагона или автобуса, а также на площадках и в помещениях для ожидающей публики;
Ставить детей на сидения;
Шум, пение, музыка при проезде как в вагонах, так и автобусах, а равно в помещениях ожидающей публики;
Приводить в действие тормоза и другие приспособления, имеющиеся в вагонах или автобусах;
Открывать или закрывать окна. Окна открываются кондуктором только с одной стороны.
- Из обязательного постановления Владивостокского Городского Совета Рабочих, Крестьянских, Красноармейских и Казачьих депутатов № 3
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